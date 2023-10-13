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ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по Газе
ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 13.10.2023
ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по Газе
В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли тринадцать человек, которых палестинские бойцы взяли в плен во время вторжения 7 октября, заявило военное... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:37
2023-10-13T10:37
2023-10-13T11:55
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ДОХА, 13 окт — РИА Новости. В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли тринадцать человек, которых палестинские бойцы взяли в плен во время вторжения 7 октября, заявило военное крыло ХАМАС "Бригады Иззэддин аль-Кассам" в соцсетях."Шесть из них погибли в Северной провинции в двух разных местах, а семь — в провинции Газа в трех разных местах", — говорится в сообщении.Отмечается, что среди погибших пленных есть иностранцы.По последним данным, в Израиле жертвами вторжения бойцов ХАМАС стали около полутора тысяч человек.Помимо израильтян, в ходе эскалации в регионе погибли или пропали без вести граждане России, США, Великобритании, Канады, Франции, Таиланда, Непала, Украины, Камбоджи, Германии, Филиппин, Чили, Бразилии, Италии, Шри-Ланки, Танзании, Ирландии.В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.В секторе Газа число жертв ответных действий Израиля превысило 1,5 тысячи человек.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по Газе
ХАМАС заявил о смерти 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа
ДОХА, 13 окт — РИА Новости. В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли тринадцать человек, которых палестинские бойцы взяли в плен во время вторжения 7 октября, заявило военное крыло ХАМАС "Бригады Иззэддин аль-Кассам" в соцсетях.
"Шесть из них погибли в Северной провинции в двух разных местах, а семь — в провинции Газа в трех разных местах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших пленных есть иностранцы.
По последним данным, в Израиле жертвами вторжения бойцов ХАМАС стали около полутора тысяч человек.
Помимо израильтян, в ходе эскалации в регионе погибли или пропали без вести граждане России
, США, Великобритании, Канады, Франции, Таиланда, Непала, Украины, Камбоджи, Германии, Филиппин, Чили, Бразилии, Италии, Шри-Ланки, Танзании, Ирландии.
В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
В секторе Газа число жертв ответных действий Израиля превысило 1,5 тысячи человек.
Филиппины подтвердили гибель трех своих граждан в Израиле