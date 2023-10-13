https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902678267.html
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе - РИА Новости, 14.10.2023
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в городе Аррас произошло нападение с ножом, в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T21:42
2023-10-13T21:42
2023-10-14T10:04
в мире
франция
россия
анси
жеральд дарманен
эммануэль макрон
исламское государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719372_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_8af281bdb75996268a6daf3215769c06.jpg
ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в городе Аррас произошло нападение с ножом, в результате которого погиб учитель, сообщила в пятницу газета Figaro. "Эммануэль Макрон проводит с 18.45 (19.45 мск – ред.) совещание по вопросам безопасности в Елисейской дворце после нападения с ножом в Аррасе", - говорится в сообщении издания. На встрече присутствуют глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие, пишет Figaro. Кроме того, отмечается, что в совещании принимают участие начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард, генеральный секретарь по национальной обороне и безопасности Стефан Буйон, начальник Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернар Эмие и глава Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернер. В пятницу в районе 11.00 неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!" Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, братом напавшего оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить в ноябре по делу о причастности к преступлению. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html
https://ria.ru/20231012/shkoly-1902389758.html
франция
россия
анси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719372_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4028e5f88cf247ffde67799f40e8b399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, анси, жеральд дарманен, эммануэль макрон, исламское государство
В мире, Франция, Россия, Анси, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон, Исламское государство
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Figaro: Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в городе Аррас произошло нападение с ножом, в результате которого погиб учитель, сообщила в пятницу газета Figaro
.
"Эммануэль Макрон проводит с 18.45 (19.45 мск – ред.) совещание по вопросам безопасности в Елисейской дворце после нападения с ножом в Аррасе", - говорится в сообщении издания.
В Лионе задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножом
На встрече присутствуют глава МВД Жеральд Дарманен
, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие, пишет Figaro.
Кроме того, отмечается, что в совещании принимают участие начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард, генеральный секретарь по национальной обороне и безопасности Стефан Буйон, начальник Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернар Эмие и глава Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернер.
В пятницу в районе 11.00 неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!" Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего.
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
По информации источника РИА Новости, братом напавшего оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство
"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции
политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить в ноябре по делу о причастности к преступлению.
Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак.
В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси
, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.
Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма
* Запрещенная в России террористическая организация