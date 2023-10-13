https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902678267.html

Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе

Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе - РИА Новости, 14.10.2023

Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в городе Аррас произошло нападение с ножом, в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T21:42

2023-10-13T21:42

2023-10-14T10:04

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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в городе Аррас произошло нападение с ножом, в результате которого погиб учитель, сообщила в пятницу газета Figaro. "Эммануэль Макрон проводит с 18.45 (19.45 мск – ред.) совещание по вопросам безопасности в Елисейской дворце после нападения с ножом в Аррасе", - говорится в сообщении издания. На встрече присутствуют глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие, пишет Figaro. Кроме того, отмечается, что в совещании принимают участие начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард, генеральный секретарь по национальной обороне и безопасности Стефан Буйон, начальник Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернар Эмие и глава Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернер. В пятницу в районе 11.00 неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!" Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, братом напавшего оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить в ноябре по делу о причастности к преступлению. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html

https://ria.ru/20231012/shkoly-1902389758.html

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в мире, франция, россия, анси, жеральд дарманен, эммануэль макрон, исламское государство