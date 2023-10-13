https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902574250.html
Во Франции бывший ученик зарезал учителя
Во Франции бывший ученик зарезал учителя - РИА Новости, 13.10.2023
Во Франции бывший ученик зарезал учителя
Мужчина, напавший на лицей на севере Франции, мог раньше учиться в нем, передает BFMTV. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:41
2023-10-13T15:41
2023-10-13T15:42
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франция
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мужчина, напавший на лицей на севере Франции, мог раньше учиться в нем, передает BFMTV."Как стало известно BFMTV из источника в полиции, подозреваемому около двадцати лет. Предполагается, что он бывший ученик школы", — сообщило издание.Также отмечается, что он уроженец Чечни. По информации BFMTV, мужчина числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.Инцидент произошел около 11 утра в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения погиб учитель литературы, еще несколько человек получили ранения. По информации издания, подозреваемый кричал "Аллах Акбар", он арестован.Позднее стало известно, что полиция арестовала брата преступника. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
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в мире, франция
Во Франции бывший ученик зарезал учителя
BFM: бывший ученик напал на школу Гамбетта во французском Аррасе
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Мужчина, напавший на лицей на севере Франции, мог раньше учиться в нем, передает BFMTV
.
"Как стало известно BFMTV из источника в полиции, подозреваемому около двадцати лет. Предполагается, что он бывший ученик школы", — сообщило издание.
Также отмечается, что он уроженец Чечни. По информации BFMTV, мужчина числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.
Инцидент произошел около 11 утра в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения погиб учитель литературы, еще несколько человек получили ранения. По информации издания, подозреваемый кричал "Аллах Акбар", он арестован.
Позднее стало известно, что полиция арестовала брата преступника. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.
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