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Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя - РИА Новости, 13.10.2023
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14:14 13.10.2023 (обновлено: 16:28 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902533720.html
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя - РИА Новости, 13.10.2023
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя
Человек с ножом напал на школьников в лицее на севере Франции, погиб учитель, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:14
2023-10-13T16:28
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ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Человек с ножом напал на школьников в лицее на севере Франции, погиб учитель, передает телеканал BFMTV. Инцидент произошел около 11 утра в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По сведениям телеканала, учитель скончался на месте от ножевых ран. Еще несколько человек получили ранения. По словам источника в полиции, во время атаки нападавший прокричал: "Аллах акбар!" Позже глава МВД Франции Жеральд Даманен заявил, что нападавшего задержали. Им оказался 20-летний уроженец Чечни. По информации BFMTV, он числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. Его брата задержали у другой школы, оружия при нем не обнаружили.Убитый учитель преподавал литературу. Тяжелые ранения получили еще один педагог (он сейчас находится в реанимации) и охранник (его состояние оценивается как критическое). Никто из школьников не пострадал.Президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь выехали на место происшествия. Премьер-министр Элизабет Борн отменила поездку в Орлеан и возвращается в Париж. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование.
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в мире, франция, происшествия, криминал
В мире, Франция, Происшествия, Криминал
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя

BFM: на севере Франции неизвестный с ножом напал на школьников и зарезал учителя

© AFP 2023 / DENIS CHARLETПолицейские на месте нападения мужчины с ножом в средней школе во французском Аррасе
Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в средней школе во французском Аррасе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / DENIS CHARLET
Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в средней школе во французском Аррасе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Человек с ножом напал на школьников в лицее на севере Франции, погиб учитель, передает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел около 11 утра в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По сведениям телеканала, учитель скончался на месте от ножевых ран. Еще несколько человек получили ранения.
По словам источника в полиции, во время атаки нападавший прокричал: "Аллах акбар!"
Позже глава МВД Франции Жеральд Даманен заявил, что нападавшего задержали. Им оказался 20-летний уроженец Чечни. По информации BFMTV, он числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. Его брата задержали у другой школы, оружия при нем не обнаружили.
Убитый учитель преподавал литературу. Тяжелые ранения получили еще один педагог (он сейчас находится в реанимации) и охранник (его состояние оценивается как критическое). Никто из школьников не пострадал.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь выехали на место происшествия. Премьер-министр Элизабет Борн отменила поездку в Орлеан и возвращается в Париж. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование.
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма
12 октября, 21:48
 
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