https://ria.ru/20231013/evakuatsiya-1902547379.html

Боррель счел эвакуацию миллиона жителей сектора Газа нереалистичной

Боррель счел эвакуацию миллиона жителей сектора Газа нереалистичной - РИА Новости, 13.10.2023

Боррель счел эвакуацию миллиона жителей сектора Газа нереалистичной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает нереалистичной эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:41

2023-10-13T14:41

2023-10-13T14:55

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сектор газа

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает нереалистичной эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Организация призывает отменить такое предписание, так как это будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Переместить придется 1,1 миллиона человек.Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. В ходе дискуссий с китайскими политиками он, в числе прочего, обсуждал новый виток ближневосточного конфликта."Естественно, гражданское население надо предупреждать о предстоящей военной операции, чтобы они могли уехать, что Израиль и сделал. Но такое предупреждение и ожидаемый отъезд значительной части населения - а речь идет о миллионе человек - должны быть реалистичными. А, естественно, исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен", - сказал он.По словам Борреля, об этом уже говорил генсек ООН, и глава евродипломатии поддерживает его в этом.Боррель также указал, что международное сообщество должно делать больше для решения ближневосточной проблемы на основании принципа "двух государств".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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в мире, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель, сектор газа