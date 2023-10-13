https://ria.ru/20231013/eskalatsiya-1902581540.html

Члены ХАМАС показали подготовку к операции в Израиле за месяц до эскалации

Члены ХАМАС показали подготовку к операции в Израиле за месяц до эскалации - РИА Новости, 13.10.2023

Члены ХАМАС показали подготовку к операции в Израиле за месяц до эскалации

Палестинское движение ХАМАС публиковало видео подготовки к своей операции в Израиле менее чем за месяц до событий, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:04

2023-10-13T16:04

2023-10-13T16:47

в мире

израиль

россия

западный берег реки иордан

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оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС публиковало видео подготовки к своей операции в Израиле менее чем за месяц до событий, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "На двухминутном пропагандистском видео, опубликованном в социальных сетях ХАМАС 12 сентября, показано, как бойцы используют взрывчатку для пробития копии пограничных ворот, перемещаются на пикапах, а затем двигаются от здания к зданию в воспроизведенном израильском городе в масштабе один к одному, стреляя из автоматического оружия по имитирующим людей бумажным целям", - пишет агентство. Отмечается, что в ходе запечатленной на кадрах тренировочной операции под названием "Мощная опора" бойцы ХАМАС также разрушают бетонные башни и коммуникационную антенну воспроизведенного заграждения. Точно так же они действовали, когда совершали свое нападение на Израиль 7 октября, пишет агентство. Ассошиэйтед Пресс отмечает, что тренировки ХАМАС на видео проходили около палестинского города Аль-Маваси на Западном берегу реки Иордан. При этом на взрываемых на видео воротах висит надпись "Хореш Ярон", так называется одно из израильских поселений на Западном берегу, указывает агентство. Как заявил агентству бывший американский военный и директор вашингтонского оборонного исследовательского института Брэдли Боуман, есть причины полагать, что ХАМАС намеренно вводил израильтян в заблуждение, создавая видимость, что готовит рейды на Западном берегу, а не в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

израиль

россия

западный берег реки иордан

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Видео подготовки ХАМАС к своей операции в Израиле Видео подготовки ХАМАС к своей операции в Израиле 2023-10-13T16:04 true PT1M25S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-13T16:04 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, западный берег реки иордан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году