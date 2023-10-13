https://ria.ru/20231013/ekonomika-1902601447.html

Путин рассказал о российской макроэкономике

Путин рассказал о российской макроэкономике - РИА Новости, 13.10.2023

Путин рассказал о российской макроэкономике

Макроэкономические показатели РФ хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, из-за роста объема импорта появилось желание... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:00

2023-10-13T17:00

2023-10-13T17:25

экономика

киргизия

россия

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Макроэкономические показатели РФ хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, из-за роста объема импорта появилось желание оставлять выручку заграницей, заявил президент России Владимир Путин."У нас экономика стабильна. Макроэкономические показатели хорошие. И прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что ранее Россия полностью отказалась от валютного регулирования, но в современных условиях "наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом". "В этом все и дело", - подчеркнул он."Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку заграницей приумножилось. Конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильны … Но регулирование точно совершенно придется поправить", - объяснил Путин.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

киргизия

россия

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экономика, киргизия, россия, владимир путин