https://ria.ru/20231013/ekonomika-1902601447.html
Путин рассказал о российской макроэкономике
Путин рассказал о российской макроэкономике - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал о российской макроэкономике
Макроэкономические показатели РФ хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, из-за роста объема импорта появилось желание... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:00
2023-10-13T17:00
2023-10-13T17:25
экономика
киргизия
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Макроэкономические показатели РФ хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, из-за роста объема импорта появилось желание оставлять выручку заграницей, заявил президент России Владимир Путин."У нас экономика стабильна. Макроэкономические показатели хорошие. И прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что ранее Россия полностью отказалась от валютного регулирования, но в современных условиях "наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом". "В этом все и дело", - подчеркнул он."Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку заграницей приумножилось. Конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильны … Но регулирование точно совершенно придется поправить", - объяснил Путин.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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экономика, киргизия, россия, владимир путин
Экономика, Киргизия, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о российской макроэкономике
Путин назвал российскую макроэкономику стабильной
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Макроэкономические показатели РФ хорошие, экономика стабильна, но валютное регулирование придется поправить, из-за роста объема импорта появилось желание оставлять выручку заграницей, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас экономика стабильна. Макроэкономические показатели хорошие. И прогнозируются на ближайшие полгода-год легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию
.
Президент отметил, что ранее Россия полностью отказалась от валютного регулирования, но в современных условиях "наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом". "В этом все и дело", - подчеркнул он.
"Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку заграницей приумножилось. Конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильны … Но регулирование точно совершенно придется поправить", - объяснил Путин.
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