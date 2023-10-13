https://ria.ru/20231013/ekonomika-1902483707.html

Путин расказал о структуре роста экономики

Путин расказал о структуре роста экономики - РИА Новости, 13.10.2023

Путин расказал о структуре роста экономики

В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:54

2023-10-13T11:54

2023-10-13T12:16

экономика

владимир путин

россия

снг

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил президент России Владимир Путин."В структуре роста у нас 3% остаются за нефтегазовым сектором, и 45% приходится на промышленное производство", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе."То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в РФ. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, снг