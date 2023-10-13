https://ria.ru/20231013/ekonomika-1902483707.html
Путин расказал о структуре роста экономики
Путин расказал о структуре роста экономики - РИА Новости, 13.10.2023
Путин расказал о структуре роста экономики
В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:54
2023-10-13T11:54
2023-10-13T12:16
экономика
владимир путин
россия
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил президент России Владимир Путин."В структуре роста у нас 3% остаются за нефтегазовым сектором, и 45% приходится на промышленное производство", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе."То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в РФ. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, снг
Экономика, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин расказал о структуре роста экономики
Путин: в структуре роста экономики 45% приходится на промышленное производство
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В структуре роста экономики России 3% остается за нефтегазовым сектором, 45% приходится на промышленное производство, сообщил президент России Владимир Путин.
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"В структуре роста у нас 3% остаются за нефтегазовым сектором, и 45% приходится на промышленное производство", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.
"То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать в один удар, но многое уже начинает производиться в РФ. Создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре", - добавил глава государства.
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