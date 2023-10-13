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В МВД ФРГ заявили, что участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация - РИА Новости, 13.10.2023
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15:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/deportatsiya-1902556596.html
В МВД ФРГ заявили, что участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация
В МВД ФРГ заявили, что участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация - РИА Новости, 13.10.2023
В МВД ФРГ заявили, что участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация
В Германии будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, участникам таких демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:08
2023-10-13T15:08
в мире
израиль
германия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. В Германии будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, участникам таких демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства грозит депортация, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Мемет Ата. "С прошлых выходных органы безопасности взяли под более пристальное наблюдение исламистскую среду, чтобы сразу же распознавать реакции на террористические атаки ХАМАС на Израиль и использовать все правовые методы для пресечения поддержки и солидаризации", - сообщил он на брифинге кабинета министров. Помимо превентивных мер, Ата допустил, что против лиц, поддерживающих ХАМАС, будет применен закон о депортации, если у этих людей нет немецкого паспорта. "В Германии действует свобода мнения и собраний. В то же время очевидно, что есть границы", - сообщил он, комментируя прошедшие ранее в ряде городов Германии стихийные пропалестинские демонстрации. Он подчеркнул, что защита евреев в Германии - приоритет для органов безопасности страны. В этих целях усилена охрана еврейских общин и организаций по всей стране. Ранее ХАМАС призвал своих сторонников по всему миру провести в эту пятницу протестные шествия. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/khamas-1902550934.html
https://ria.ru/20231010/khalifa-1901772318.html
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в мире, израиль, германия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
В мире, Израиль, Германия, Владимир Путин, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
В МВД ФРГ заявили, что участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация

МВД Германии: участникам акций в поддержку ХАМАС грозит депортация

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. В Германии будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, участникам таких демонстраций из числа лиц без немецкого гражданства грозит депортация, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Мемет Ата.
"С прошлых выходных органы безопасности взяли под более пристальное наблюдение исламистскую среду, чтобы сразу же распознавать реакции на террористические атаки ХАМАС на Израиль и использовать все правовые методы для пресечения поддержки и солидаризации", - сообщил он на брифинге кабинета министров.
Помимо превентивных мер, Ата допустил, что против лиц, поддерживающих ХАМАС, будет применен закон о депортации, если у этих людей нет немецкого паспорта.
"В Германии действует свобода мнения и собраний. В то же время очевидно, что есть границы", - сообщил он, комментируя прошедшие ранее в ряде городов Германии стихийные пропалестинские демонстрации.
Он подчеркнул, что защита евреев в Германии - приоритет для органов безопасности страны. В этих целях усилена охрана еврейских общин и организаций по всей стране.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Орбан высказался о митингах в поддержку ХАМАС в Европе
Вчера, 14:54
Ранее ХАМАС призвал своих сторонников по всему миру провести в эту пятницу протестные шествия.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Миа Халифа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: бывшую порноактрису лишили контракта с Playboy за поддержку ХАМАС
10 октября, 14:26
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильГерманияВладимир ПутинХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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