https://ria.ru/20231013/byudzhet-1902644159.html
В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы
В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы - РИА Новости, 13.10.2023
В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы
Проект закона о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Мосгордуму, его рассмотрят не позднее 1 декабря, сообщил председатель... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:06
2023-10-13T19:06
2023-10-13T19:16
московская городская дума
москва
алексей шапошников
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проект закона о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Мосгордуму, его рассмотрят не позднее 1 декабря, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников в Telegram-канале."В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы - проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов". Порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года", - сообщил Шапошников.Он напомнил, что документ обязательно рассматривается на профильной комиссии по экономической и социальной политике. По его результатам и при наличии соответствующего заключения контрольно-счетной палаты Москвы проект бюджета выносится на заседание столичного парламента.Правительство Москвы 10 октября одобрило законопроект. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы -в 4 триллиона 790,1 миллиарда.Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов направят на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда.
https://ria.ru/20230706/proezd-1882589871.html
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московская городская дума, москва, алексей шапошников, экономика, россия
Московская городская дума, Москва, Алексей Шапошников, Экономика, Россия
В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы
В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Проект закона о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Мосгордуму, его рассмотрят не позднее 1 декабря, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников в Telegram-канале.
"В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы - проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов". Порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года", - сообщил Шапошников.
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Он напомнил, что документ обязательно рассматривается на профильной комиссии по экономической и социальной политике. По его результатам и при наличии соответствующего заключения контрольно-счетной палаты Москвы проект бюджета выносится на заседание столичного парламента.
Правительство Москвы 10 октября одобрило законопроект. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы -в 4 триллиона 790,1 миллиарда.
Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов направят на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.
На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.
Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда.
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