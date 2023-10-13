https://ria.ru/20231013/byudzhet-1902644159.html

В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы

В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы - РИА Новости, 13.10.2023

В Мосгордуму внесли проект закона о бюджете города на 2024-2026 годы

Проект закона о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Мосгордуму, его рассмотрят не позднее 1 декабря, сообщил председатель... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:06

2023-10-13T19:06

2023-10-13T19:16

московская городская дума

москва

алексей шапошников

экономика

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проект закона о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в Мосгордуму, его рассмотрят не позднее 1 декабря, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников в Telegram-канале."В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы - проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов". Порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года", - сообщил Шапошников.Он напомнил, что документ обязательно рассматривается на профильной комиссии по экономической и социальной политике. По его результатам и при наличии соответствующего заключения контрольно-счетной палаты Москвы проект бюджета выносится на заседание столичного парламента.Правительство Москвы 10 октября одобрило законопроект. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы -в 4 триллиона 790,1 миллиарда.Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность: 50% расходов направят на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.На бюджет развития в 2024 году отведено более 44% расходной части городского бюджета. Эти средства пойдут на адресную инвестиционную программу города и мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программ реновации.Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда.

https://ria.ru/20230706/proezd-1882589871.html

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московская городская дума, москва, алексей шапошников, экономика, россия