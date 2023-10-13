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ООН призвала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/boepripasy-1902634748.html
ООН призвала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине
ООН призвала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
ООН призвала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине
ООН призывает срочно прекратить применение противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:39
2023-10-13T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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ООН, 13 окт - РИА Новости. ООН призывает срочно прекратить применение противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо. "Сообщения, касающиеся применения противопехотных мин и применения и передачи кассетных боеприпасов на Украине глубоко беспокоят. От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружений, которые имеют суровые гуманитарные последствия", - сказал Эбо. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ООН
ООН призвала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине

ООН на заседании СБ призвала прекратить использовать кассетные бомбы на Украине

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ООН, 13 окт - РИА Новости. ООН призывает срочно прекратить применение противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине, заявил на заседании СБ ООН заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо.
«
"Сообщения, касающиеся применения противопехотных мин и применения и передачи кассетных боеприпасов на Украине глубоко беспокоят. От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружений, которые имеют суровые гуманитарные последствия", - сказал Эбо.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
7 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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