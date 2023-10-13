https://ria.ru/20231013/biobezopasnost-1902582746.html

В Кремле рассказали о сотрудничестве со странами СНГ по биобезопасности

В Кремле рассказали о сотрудничестве со странами СНГ по биобезопасности - РИА Новости, 13.10.2023

В Кремле рассказали о сотрудничестве со странами СНГ по биобезопасности

Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ, США ведут неоднозначную деятельность в этой сфере, это требует внимания, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:07

2023-10-13T16:07

2023-10-13T16:07

безопасность

россия

дмитрий песков

снг

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ, США ведут неоднозначную деятельность в этой сфере, это требует внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не самая транспарентная область в плане опубличивания информации, но это чрезвычайно важная сфера взаимодействия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о содержании подписанного накануне Россией и Киргизией меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. "Мы развиваем отношения в области безопасности со всеми странами на пространстве СНГ. Речь идет о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз. Мы знаем, что достаточно неоднозначная деятельность ведется в этой области США", - отметил он. По словам Пескова, российские военные неоднократно предоставляют достаточно детальную информацию на этот счет. "Поэтому это требует большого внимания. Кроме того, помимо этой неоднозначной деятельности ряда стран, мы просто существуем в очень динамично развивающемся мире с точки зрения биоугроз, и здесь трудно переоценить важность такого сотрудничества", - подчеркнул он.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-13T16:07 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, снг