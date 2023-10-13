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США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву - РИА Новости, 13.10.2023
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10:05 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/bespilotniki-1902440129.html
США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву
США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву - РИА Новости, 13.10.2023
США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву
Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:05
2023-10-13T10:05
в мире
япония
сша
кагосима (префектура)
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ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве, сообщило агентство Киодо. БПЛА находились в Кагосиме с ноября прошлого года, с самого начала срок их дислокации был ограничен одним годом. Эксплуатация восьми ударных беспилотников-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября. Агентство приводит слова министра обороны Японии Минору Кихары о том, что "план не предусматривает временных ограничений их (БПЛА - ред.) использования" на базе Кадэна и отмечает, что министерство обороны Японии считает необходимым в современных условиях укреплять функции сбора информации на юго-западном направлении.
https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html
япония
сша
кагосима (префектура)
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в мире, япония, сша, кагосима (префектура)
В мире, Япония, США, Кагосима (префектура)
США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву

США начали переброску разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper на Окинаву

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве, сообщило агентство Киодо.
БПЛА находились в Кагосиме с ноября прошлого года, с самого начала срок их дислокации был ограничен одним годом. Эксплуатация восьми ударных беспилотников-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября.
Агентство приводит слова министра обороны Японии Минору Кихары о том, что "план не предусматривает временных ограничений их (БПЛА - ред.) использования" на базе Кадэна и отмечает, что министерство обороны Японии считает необходимым в современных условиях укреплять функции сбора информации на юго-западном направлении.
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В миреЯпонияСШАКагосима (префектура)
 
 
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