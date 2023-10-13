https://ria.ru/20231013/baynyakshina-1902619316.html
Умерла актриса Галина Байнякшина
Умерла актриса Галина Байнякшина - РИА Новости, 13.10.2023
Умерла актриса Галина Байнякшина
Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:37
2023-10-13T17:37
2023-10-13T18:49
культура
культура
театр
искусство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902616762_0:36:360:239_1920x0_80_0_0_377c1a75cb56149bb4262859a8fdf1f8.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова."Утром 9 октября после продолжительной тяжелой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — говорится в публикации.Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы."В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы", где была занята в массовке гостей. В штате театра она состояла до ноября 2022 года. Таким образом, артистка служила иркутской драме 57 лет, была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, удостоена звания ветерана труда", — добавили в театре.Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Окончила в 1965 году Иркутское театральное училище и сразу была принята в труппу Драмтеатра имени Охлопкова. Она была острохарактерной и комедийной актрисой, играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902616762_0:34:360:304_1920x0_80_0_0_a29d4b837af9d96d54b3345b4206c91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, театр, искусство
Культура, Культура, Театр, Искусство
Умерла актриса Галина Байнякшина
Умерла актриса Байнякшина, игравшая в спектаклях "Любовь и голуби" и "Морозко"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр
имени Н. П. Охлопкова.
"Утром 9 октября после продолжительной тяжелой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — говорится в публикации.
Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы.
«
"В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы", где была занята в массовке гостей. В штате театра она состояла до ноября 2022 года. Таким образом, артистка служила иркутской драме 57 лет, была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, удостоена звания ветерана труда", — добавили в театре.
Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Окончила в 1965 году Иркутское театральное училище и сразу была принята в труппу Драмтеатра имени Охлопкова. Она была острохарактерной и комедийной актрисой, играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.