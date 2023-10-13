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Умерла актриса Галина Байнякшина - РИА Новости, 13.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:37 13.10.2023 (обновлено: 18:49 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/baynyakshina-1902619316.html
Умерла актриса Галина Байнякшина
Умерла актриса Галина Байнякшина - РИА Новости, 13.10.2023
Умерла актриса Галина Байнякшина
Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:37
2023-10-13T18:49
культура
культура
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искусство
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова."Утром 9 октября после продолжительной тяжелой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — говорится в публикации.Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы.&quot;В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле &quot;В день свадьбы&quot;, где была занята в массовке гостей. В штате театра она состояла до ноября 2022 года. Таким образом, артистка служила иркутской драме 57 лет, была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, удостоена звания ветерана труда&quot;, — добавили в театре.Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Окончила в 1965 году Иркутское театральное училище и сразу была принята в труппу Драмтеатра имени Охлопкова. Она была острохарактерной и комедийной актрисой, играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.
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культура, театр, искусство
Культура, Культура, Театр, Искусство
Умерла актриса Галина Байнякшина

Умерла актриса Байнякшина, игравшая в спектаклях "Любовь и голуби" и "Морозко"

© Фото : Иркутский академический драматический театр им. Н.П.ОхлопковаАктриса Галина Байнякшина
Актриса Галина Байнякшина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова
Актриса Галина Байнякшина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Актриса театра Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова.
"Утром 9 октября после продолжительной тяжелой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — говорится в публикации.
Коллектив театра выразил соболезнования семье актрисы.
«

"В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы", где была занята в массовке гостей. В штате театра она состояла до ноября 2022 года. Таким образом, артистка служила иркутской драме 57 лет, была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, удостоена звания ветерана труда", — добавили в театре.

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Окончила в 1965 году Иркутское театральное училище и сразу была принята в труппу Драмтеатра имени Охлопкова. Она была острохарактерной и комедийной актрисой, играла в спектаклях "Морозко", "Любовь и голуби", "Поминальная молитва" и многих других.
 
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