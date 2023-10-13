Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииНовые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания поставила 24 автобуса в Оренбург в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Последний автобус большого класса ЛиАЗ-529267 из линейки CITYMAX (СИТИМАКС) был передан в лизинг городскому перевозчику Оренбурга 12 октября. Вся техника работает на газомоторном топливе, подходит для использования маломобильными группами граждан. Еще 38 машин по программе ГТЛК поставит в Оренбург не позднее 2024 года. Кроме того, ГТЛК поставит 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 в регион до конца 2023 года в рамках говорится в сообщении.
Поставки осуществлены в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" национального проекта БКД. Обновление подвижного состава – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития "Мобильный город", пояснили в пресс-службе.