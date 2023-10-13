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Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.10.2023
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Оренбургская область
 
10:56 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/avtobusy-1902461834.html
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.10.2023
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
Государственная транспортная лизинговая компания поставила 24 автобуса в Оренбург в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:56
2023-10-13T10:56
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания поставила 24 автобуса в Оренбург в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Последний автобус большого класса ЛиАЗ-529267 из линейки CITYMAX (СИТИМАКС) был передан в лизинг городскому перевозчику Оренбурга 12 октября. Вся техника работает на газомоторном топливе, подходит для использования маломобильными группами граждан. Еще 38 машин по программе ГТЛК поставит в Оренбург не позднее 2024 года. Кроме того, ГТЛК поставит 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 в регион до конца 2023 года в рамках говорится в сообщении. Поставки осуществлены в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" национального проекта БКД. Обновление подвижного состава – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития "Мобильный город", пояснили в пресс-службе.
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Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Россия, Нацпроекты

Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта

© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииНовые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации
Новые пассажирские автобусы поступили в Оренбург в рамках нацпроекта
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания поставила 24 автобуса в Оренбург в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Последний автобус большого класса ЛиАЗ-529267 из линейки CITYMAX (СИТИМАКС) был передан в лизинг городскому перевозчику Оренбурга 12 октября. Вся техника работает на газомоторном топливе, подходит для использования маломобильными группами граждан. Еще 38 машин по программе ГТЛК поставит в Оренбург не позднее 2024 года. Кроме того, ГТЛК поставит 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 в регион до конца 2023 года в рамках говорится в сообщении.
Поставки осуществлены в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" национального проекта БКД. Обновление подвижного состава – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития "Мобильный город", пояснили в пресс-службе.
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