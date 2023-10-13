https://ria.ru/20231013/aviaperevozki-1902544182.html

Источник рассказал о загрузке рейсов российских авиакомпаний из Израиля

Источник рассказал о загрузке рейсов российских авиакомпаний из Израиля - РИА Новости, 13.10.2023

Источник рассказал о загрузке рейсов российских авиакомпаний из Израиля

Загрузка рейсов российских авиакомпаний из Израиля составляет не меньше 80% на каждом рейсе, следует из статистики, которую предоставил источник РИА Новости на... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:33

2023-10-13T14:33

2023-10-13T14:39

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Загрузка рейсов российских авиакомпаний из Израиля составляет не меньше 80% на каждом рейсе, следует из статистики, которую предоставил источник РИА Новости на авиарынке.В пятницу посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами.В настоящий момент из Израиля прямые рейсы в Россию выполняют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут", а также крупнейшая израильская авиакомпании Al Israel Airlines. Кроме того, Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив-Москва с технической посадкой в Минеральных Водах или Махачкале.Всего за три дня авиакомпании перевезли в Россию 1574 пассажиров, в Израиль - 824 пассажиров.Согласно статистике, 9 октября Red Wings на рейсе Тель-Авив - Сочи и "Азимут" на рейсе Тель-Авив- Минеральные воды перевезли 101 и 98 пассажиров соответственно, загрузка рейсов составила около 95-98%. Al Israel Airlines в свою очередь перевезла из Израиля 260 пассажиров.Во вторник, 10 октября, "Азимут" перевез 81 пассажира, Red Wings перевезла 97 пассажиров, загрузка рейсов составила от 80% до 97% соответственно. Al Israel Airlines перевезла из Израиля также 260 пассажиров. В среду, 11 октября, Red Wings на трех рейсах, один из которых был дополнительным, перевезла по 100 пассажиров. "Азимут" также перевез 100 человек. Загрузка рейсов авиакомпаний вновь составила от 97% до 100%. Al Israel Airlines перевезла из Израиля уже 277 пассажиров.В Израиль российские авиакомпании летят с низкой загрузкой, которая не всегда достигает даже 50%. Кроме того, Red Wings 11 и 12 октября направляла в Израиль рейсы без пассажиров.Для полетов в Израиль авиакомпании Red Wings и "Азимут" используют самолеты SSJ-100 вместимостью от 100 до 103 пассажиров. Al Israel Airlines использует самолет Boeing 777, который в разных конфигурациях вмещает от 279 до 313 пассажиров.Ранее в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Государства Израиль с 9 октября до 12:00 мск 16 октября. В период ограничений по решению Росавиации авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время - с 01.00 до 07.00 мск.На прошлой неделе авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в Израиль и переносе рейсов в Тель-Авив из-за возникновения рисков безопасности. В понедельник перевозчик возобновил регулярное авиасообщение с Израилем, полеты будут осуществляться в дневное время суток, согласно рекомендациям Росавиации.

https://ria.ru/20231013/turisty-1902471597.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901557345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году