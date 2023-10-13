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Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 13.10.2023 (обновлено: 15:08 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ataki-1902552635.html
Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении
Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 17 атак ВСУ, Украина потеряла более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:58
2023-10-13T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 17 атак ВСУ, Украина потеряла более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ."За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231013/vdv-1902504520.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 17 атак ВСУ, Украина потеряла более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
«
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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Вчера, 12:58
Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.
«
"За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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