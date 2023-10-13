https://ria.ru/20231013/ataki-1902552635.html

Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении

Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 17 атак ВСУ, Украина потеряла более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:58

2023-10-13T14:58

2023-10-13T15:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю на донецком направлении отразила 17 атак ВСУ, Украина потеряла более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 71 единицу техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Водяное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ."За прошедшую неделю на данном направлении противник потерял более 1580-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231013/vdv-1902504520.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)