https://ria.ru/20231013/armeniya-1902590522.html

Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ

Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что созванивался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, по словам российского лидера, Армения не уходит из СНГ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:29

2023-10-13T16:29

2023-10-13T16:48

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что созванивался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, по словам российского лидера, Армения не уходит из СНГ."Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались. Говорили, в том числе, и по поводу предстоящего, то есть сегодняшнего саммита (СНГ - ред.). Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить - лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

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снг, армения, никол пашинян, россия, владимир путин, в мире