https://ria.ru/20231013/armeniya-1902590522.html
Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ
Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что созванивался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, по словам российского лидера, Армения не уходит из СНГ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:29
2023-10-13T16:29
2023-10-13T16:48
снг
армения
никол пашинян
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что созванивался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, по словам российского лидера, Армения не уходит из СНГ."Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались. Говорили, в том числе, и по поводу предстоящего, то есть сегодняшнего саммита (СНГ - ред.). Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить - лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, армения, никол пашинян, россия, владимир путин, в мире
СНГ, Армения, Никол Пашинян, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин обсудил с Пашиняном предстоящий саммит СНГ
Путин после переговоров с Пашиняном заявил, что Армения не выходит из СНГ