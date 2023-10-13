https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html

Армения ведет себя не всегда по-партнерски, заявил Лукашенко

Армения ведет себя не всегда по-партнерски, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2023

Армения ведет себя не всегда по-партнерски, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди стран СНГ Армения ведет себя не всегда по-партнерски. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:28

2023-10-13T12:28

2023-10-13T12:28

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белоруссия

александр лукашенко

снг

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди стран СНГ Армения ведет себя не всегда по-партнерски. Ранее на саммите СНГ в Бишкеке Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим интересам. Он призвал к единству и сотрудничеству со странами-единомышленниками, подчеркнув, что в современном мире уважают только силу. В этой связи Лукашенко также вспомнил времена СССР, когда его "боялись все". "Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", - сказал Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке. Его слова приводит пресс-служба. Лукашенко подчеркнул, что нельзя спокойно наблюдать со стороны. "Иначе нас просто порвут на части. И пострадают прежде всего простые люди - народы наших стран. Поэтому мы - главы государств - должны выполнять волю своих избирателей. И по крайней мере выполнить и решить те задачи, которые мы обещали", - сказал президент. Он также отметил, что решать задачи, стоящие перед Содружеством, необходимо именно нынешнему поколению политиков, которые родились и были воспитаны в Советском Союзе. "Опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь", - сказал Лукашенко. "Осуществим это, и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов где-то там, за океаном. А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны", - заметил белорусский президент.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20231011/pashinyan-1902087942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, белоруссия, александр лукашенко, снг