https://ria.ru/20231013/armeniya-1902463952.html

В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию

В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию - РИА Новости, 13.10.2023

В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию

Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам в пятницу, что проблем с экспортом армянской продукции в Россию нет. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

россия

армения

экономика

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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам в пятницу, что проблем с экспортом армянской продукции в Россию нет. В начале октября армянские пользователи соцсетей распространили информацию о скоплении на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" фур с алкогольными напитками из Армении из-за проверок, проводимых российскими специалистами. Позднее премьер Армении Никол Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями. По его словам, у проблем на КПП не было политического контекста и они уже решены. "На Россию приходится 40% армянского экспорта. Хозяйствующие субъекты работают, все нормально, каких-либо проблем нет", - сообщил Керобян, отвечая на вопрос о наличии проблем с экспортом в РФ. По его словам, нет также скоплений грузовиков на КПП "Верхний Ларс". Керобян ранее в октябре заявил, что не видит политического контекста в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП, в результате которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков. Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.

https://ria.ru/20230819/profitsit-1890968905.html

россия

армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, экономика