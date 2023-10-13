https://ria.ru/20231013/armeniya-1902463952.html
В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию
В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию - РИА Новости, 13.10.2023
В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам в пятницу, что проблем с экспортом армянской продукции в Россию нет. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:59
2023-10-13T10:59
2023-10-13T10:59
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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам в пятницу, что проблем с экспортом армянской продукции в Россию нет. В начале октября армянские пользователи соцсетей распространили информацию о скоплении на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" фур с алкогольными напитками из Армении из-за проверок, проводимых российскими специалистами. Позднее премьер Армении Никол Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями. По его словам, у проблем на КПП не было политического контекста и они уже решены. "На Россию приходится 40% армянского экспорта. Хозяйствующие субъекты работают, все нормально, каких-либо проблем нет", - сообщил Керобян, отвечая на вопрос о наличии проблем с экспортом в РФ. По его словам, нет также скоплений грузовиков на КПП "Верхний Ларс". Керобян ранее в октябре заявил, что не видит политического контекста в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП, в результате которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков. Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, экономика
Россия, Армения, Экономика
В Армении заявили об отсутствии проблем с экспортом в Россию
Министр экономики Армении Керобян заявил об отсутствии проблем с экспортом в РФ
ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам в пятницу, что проблем с экспортом армянской продукции в Россию нет.
В начале октября армянские пользователи соцсетей распространили информацию о скоплении на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" фур с алкогольными напитками из Армении из-за проверок, проводимых российскими специалистами. Позднее премьер Армении Никол Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями. По его словам, у проблем на КПП не было политического контекста и они уже решены.
«
"На Россию приходится 40% армянского экспорта. Хозяйствующие субъекты работают, все нормально, каких-либо проблем нет", - сообщил Керобян, отвечая на вопрос о наличии проблем с экспортом в РФ. По его словам, нет также скоплений грузовиков на КПП "Верхний Ларс".
Керобян ранее в октябре заявил, что не видит политического контекста в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП, в результате которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.
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