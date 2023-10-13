https://ria.ru/20231013/aeroport-1902628222.html

В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля

В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля - РИА Новости, 13.10.2023

В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля

Международный аэропорт Алеппо, вышедший из строя после израильской атаки, возобновит работу в субботу утром, сообщило министерство транспорта Сирии. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:13

2023-10-13T18:13

2023-10-13T18:21

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израиль

алеппо

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо, вышедший из строя после израильской атаки, возобновит работу в субботу утром, сообщило министерство транспорта Сирии.В четверг сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них были перенаправлены в Латакию. МИД Сирии заявил, что атака Израиля на аэропорты является продолжением его политики агрессии."Завтра 14 октября, в субботу утром, в 08.00 по местному времени возобновится авиасообщение через международный аэропорт Алеппо", - заявило сирийский минтранс, отметив, что в воздушной гавани были успешно проведены работы по устранению ущерба.Министерство добавило, что в аэропорту сирийской столицы Дамаска продолжаются восстановительные работы.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

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в мире, сирия, израиль, алеппо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году