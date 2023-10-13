https://ria.ru/20231013/aeroport-1902628222.html
В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля
В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля - РИА Новости, 13.10.2023
В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля
Международный аэропорт Алеппо, вышедший из строя после израильской атаки, возобновит работу в субботу утром, сообщило министерство транспорта Сирии. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:13
2023-10-13T18:13
2023-10-13T18:21
в мире
сирия
израиль
алеппо
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_0:0:1214:683_1920x0_80_0_0_2e348ef640844a049de016e784518a36.jpg
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо, вышедший из строя после израильской атаки, возобновит работу в субботу утром, сообщило министерство транспорта Сирии.В четверг сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них были перенаправлены в Латакию. МИД Сирии заявил, что атака Израиля на аэропорты является продолжением его политики агрессии."Завтра 14 октября, в субботу утром, в 08.00 по местному времени возобновится авиасообщение через международный аэропорт Алеппо", - заявило сирийский минтранс, отметив, что в воздушной гавани были успешно проведены работы по устранению ущерба.Министерство добавило, что в аэропорту сирийской столицы Дамаска продолжаются восстановительные работы.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
сирия
израиль
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_152:0:1063:683_1920x0_80_0_0_20dbaa0e57bfbf8850663459b47b4fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, алеппо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Алеппо, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии рассказали о сроках восстановления аэропорта после удара Израиля
Минтранс Сирии: поврежденный при атаке Израиля аэропорт Алеппо откроют в субботу
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо, вышедший из строя после израильской атаки, возобновит работу в субботу утром, сообщило министерство транспорта Сирии.
В четверг сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска
и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них были перенаправлены в Латакию
. МИД Сирии заявил, что атака Израиля на аэропорты является продолжением его политики агрессии.
"Завтра 14 октября, в субботу утром, в 08.00 по местному времени возобновится авиасообщение через международный аэропорт Алеппо", - заявило сирийский минтранс, отметив, что в воздушной гавани были успешно проведены работы по устранению ущерба.
Министерство добавило, что в аэропорту сирийской столицы Дамаска продолжаются восстановительные работы.