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Раненый журналист Sputnik находится в тяжелом состоянии в реанимации
Раненый журналист Sputnik находится в тяжелом состоянии в реанимации - РИА Новости, 12.10.2023
Раненый журналист Sputnik находится в тяжелом состоянии в реанимации
Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его жена Олеся... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:06
2023-10-12T16:06
2023-10-12T16:16
происшествия
белгород
дмитрий киселев
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его жена Олеся стабильна после проведенной операции, сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.Ранее генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь."Информация о состоянии пострадавших в ходе ночного обстрела в Белгороде. Женщина находится в реанимации городской больницы №2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина - в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больнице, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни". - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгород, дмитрий киселев
Происшествия, Белгород, Дмитрий Киселев
Раненый журналист Sputnik находится в тяжелом состоянии в реанимации
Минздрав: раненый журналист Sputnik находится в тяжелом состоянии в реанимации
БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его жена Олеся стабильна после проведенной операции, сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.
Ранее генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев
сообщил РИА Новости, что в результате удара украинского дрона в Белгороде
ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь.
"Информация о состоянии пострадавших в ходе ночного обстрела в Белгороде. Женщина находится в реанимации городской больницы №2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина - в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больнице, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни". - написал он в своем Telegram-канале.
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