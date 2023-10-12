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Раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью
Раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью - РИА Новости, 12.10.2023
Раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью
Раненный при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода журналист Sputnik Хайбар Акифи приехал навестить семью после освещения землетрясения в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:57
2023-10-12T15:57
2023-10-12T16:07
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маргарита симоньян
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Раненный при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода журналист Sputnik Хайбар Акифи приехал навестить семью после освещения землетрясения в Афганистане, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Отец погибшей девочки Амины — 29-летний Хайбар Акифи, продюсер нашего Sputnik Афганистан. Все выходные он работал, освещал последствия землетрясения в Герате. Взял несколько отгулов и приехал навестить семью в Белгороде. Сейчас он в коме после удара украинского беспилотника, который убил его дочь и родителей жены", — написала медиаменеджер. О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела трех погибших, в том числе ребенка.Днем генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что раненными при ударе дрона ВСУ оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифии и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. По его словам, сейчас делается все, чтобы помочь семье, решается вопрос перевозки раненых в Москву.
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Раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью
Симоньян: раненый в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Акифи навещал семью