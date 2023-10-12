https://ria.ru/20231012/zemletryasenie-1902267730.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 12.10.2023

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:54

2023-10-12T14:54

2023-10-12T14:54

в мире

турция

ван (провинция)

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в провинции Ван на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X. Согласно сообщению, подземные толчки зарегистрированы в районе Тушба, около озера Ван. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

https://ria.ru/20230818/turtsiya-1890743844.html

турция

ван (провинция)

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в мире, турция, ван (провинция)