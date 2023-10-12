https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902162864.html
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности - РИА Новости, 12.10.2023
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности
Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой, РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:10
2023-10-12T06:10
2023-10-12T16:37
в мире
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варшава
киев
владимир зеленский
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой, об этом пишет польское издание Myśl Polska."Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу "ключевыми союзником", когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, Зеленский забывает об оказанной ему помощи в тот момент, когда покидает поддержавшую его страну, однако в случае отказа обвиняет ее в работе на Россию."Уже не первый раз можно услышать, что для Зеленского солидарность понимается как безоговорочная жертва интересами данной страны в пользу Украины", — говорится в материале.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902161970.html
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в мире, польша, варшава, киев, владимир зеленский, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Варшава, Киев, Владимир Зеленский, Всемирная торговая организация (ВТО)
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности
Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников и раскидывается обвинениями