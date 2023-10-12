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Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности - РИА Новости, 12.10.2023
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06:10 12.10.2023 (обновлено: 16:37 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902162864.html
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности - РИА Новости, 12.10.2023
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности
Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой, РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T06:10
2023-10-12T16:37
в мире
польша
варшава
киев
владимир зеленский
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой, об этом пишет польское издание Myśl Polska."Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу "ключевыми союзником", когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, Зеленский забывает об оказанной ему помощи в тот момент, когда покидает поддержавшую его страну, однако в случае отказа обвиняет ее в работе на Россию.&quot;Уже не первый раз можно услышать, что для Зеленского солидарность понимается как безоговорочная жертва интересами данной страны в пользу Украины&quot;, — говорится в материале.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902161970.html
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в мире, польша, варшава, киев, владимир зеленский, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Варшава, Киев, Владимир Зеленский, Всемирная торговая организация (ВТО)
Пожертвует всеми. В Польше обвинили Зеленского в продажности

Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников и раскидывается обвинениями

© AP Photo / Ted ShaffreyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой, об этом пишет польское издание Myśl Polska.
"Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу "ключевыми союзником", когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Как отмечается в статье, Зеленский забывает об оказанной ему помощи в тот момент, когда покидает поддержавшую его страну, однако в случае отказа обвиняет ее в работе на Россию.
«

"Уже не первый раз можно услышать, что для Зеленского солидарность понимается как безоговорочная жертва интересами данной страны в пользу Украины", — говорится в материале.

Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
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