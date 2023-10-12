https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html

Зеленский неожиданно засобирался в Израиль

Зеленский неожиданно засобирался в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023

Зеленский неожиданно засобирался в Израиль

Владимир Зеленский хочет посетить Израиль "в знак солидарности" со страной на фоне эскалации конфликта, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:28

2023-10-12T01:28

2023-10-12T01:30

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить Израиль "в знак солидарности" со страной на фоне эскалации конфликта, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников."Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, рассказали украинские и израильские чиновники", - говорится в статье.По словам источников портала, переговоры по данному вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена. При этом отмечается, что офис Зеленского и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Он выразил опасения, что "это будет иметь последствия".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html

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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году