Рейтинг@Mail.ru
Зеленский неожиданно засобирался в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 12.10.2023 (обновлено: 01:30 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html
Зеленский неожиданно засобирался в Израиль
Зеленский неожиданно засобирался в Израиль - РИА Новости, 12.10.2023
Зеленский неожиданно засобирался в Израиль
Владимир Зеленский хочет посетить Израиль "в знак солидарности" со страной на фоне эскалации конфликта, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:28
2023-10-12T01:30
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить Израиль "в знак солидарности" со страной на фоне эскалации конфликта, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников."Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, рассказали украинские и израильские чиновники", - говорится в статье.По словам источников портала, переговоры по данному вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена. При этом отмечается, что офис Зеленского и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Он выразил опасения, что "это будет иметь последствия".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_8a25feea3ae5d3a1e353edf93d780f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зеленский неожиданно засобирался в Израиль

Axios: Зеленский хочет посетить Израиль на фоне эскалации с ХАМАС

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет посетить Израиль "в знак солидарности" со страной на фоне эскалации конфликта, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников.
«
"Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, рассказали украинские и израильские чиновники", - говорится в статье.
По словам источников портала, переговоры по данному вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена. При этом отмечается, что офис Зеленского и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.
Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Он выразил опасения, что "это будет иметь последствия".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
Вчера, 17:29
 
В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала