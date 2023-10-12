https://ria.ru/20231012/zalozhnitsa-1902146456.html

СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей

СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей

Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" отпустило на свободу жительницу израильского поселения и двух ее детей. Видеозапись, подтверждающая их... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T00:06

2023-10-12T00:06

2023-10-12T02:03

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" отпустило на свободу жительницу израильского поселения и двух ее детей. Видеозапись, подтверждающая их освобождение, была выпущена в эфир телеканалом "Аль-Джазира". Как отметил телеканал, запись была проверена на подлинность перед выходом в эфир, "Бригады аль-Кассам" смогли освободить женщину и детей после перестрелки с другими боевиками.На видео видно, как женщина идет к своему ребенку, а потом они направляются к израильским военным.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.

https://ria.ru/20231012/egipet-1902150943.html

https://ria.ru/20231012/pentagon-1902146904.html

https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире