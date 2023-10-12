https://ria.ru/20231012/zalozhnitsa-1902146456.html
СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей
СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей
Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" отпустило на свободу жительницу израильского поселения и двух ее детей. Видеозапись, подтверждающая их... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:06
2023-10-12T00:06
2023-10-12T02:03
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216820_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_550c5af7efe132c242d3c23de2850b40.jpg
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" отпустило на свободу жительницу израильского поселения и двух ее детей. Видеозапись, подтверждающая их освобождение, была выпущена в эфир телеканалом "Аль-Джазира". Как отметил телеканал, запись была проверена на подлинность перед выходом в эфир, "Бригады аль-Кассам" смогли освободить женщину и детей после перестрелки с другими боевиками.На видео видно, как женщина идет к своему ребенку, а потом они направляются к израильским военным.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
https://ria.ru/20231012/egipet-1902150943.html
https://ria.ru/20231012/pentagon-1902146904.html
https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: военное крыло движения ХАМАС отпустило на свободу заложницу и ее детей
Al Jazeera: "Бригада аль-Кассама" отпустила на свободу одну заложницу и ее детей
ДОХА, 12 окт - РИА Новости.
Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" отпустило на свободу жительницу израильского поселения и двух ее детей. Видеозапись, подтверждающая их освобождение, была выпущена в эфир телеканалом "Аль-Джазира"
.
Как отметил телеканал, запись была проверена на подлинность перед выходом в эфир, "Бригады аль-Кассам" смогли освободить женщину и детей после перестрелки с другими боевиками.
Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ
На видео видно, как женщина идет к своему ребенку, а потом они направляются к израильским военным.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Источник: Аббас не стал осуждать ХАМАС, несмотря на давление со стороны США
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1100.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН