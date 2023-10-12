https://ria.ru/20231012/zakonoproekt-1902217923.html

СРЗП внесет законопроект о надбавке неработающим пенсионерам

СРЗП внесет законопроект о надбавке неработающим пенсионерам - РИА Новости, 12.10.2023

СРЗП внесет законопроект о надбавке неработающим пенсионерам

Фракция "Справедливая Россия - За правду" сегодня внесет законопроект о поддержке пенсионеров с доходом менее 2 прожиточных минимумов, сообщила первый зампред... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:12

2023-10-12T12:12

2023-10-12T12:12

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" сегодня внесет законопроект о поддержке пенсионеров с доходом менее 2 прожиточных минимумов, сообщила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. "Сегодня фракция "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером нашей партии Сергеем Михайловичем Мироновым внесет законопроект о поддержке наиболее, наверное, уязвимой категории наших граждан - наших пенсионеров. И в первую очередь речь идет о тех пенсионерах, чей уровень дохода не превышает двух прожиточных минимумов. И мы предлагаем доплачивать данной категории от полутора до трех тысяч рублей", - рассказала Лантратова в ходе пресс-похода. Согласно тексту законопроекта, в случае если доход пенсионера составляет от 1,5 до 2 размеров прожиточного минимума, то ему устанавливается федеральная социальная доплата в размере 0,1 прожиточного минимума, а если от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума, ему полагается социальная доплата в размере 0,2 прожиточного минимума. "Настоящим проектом федерального закона предлагаются дополнительные меры материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию", - следует из пояснительной записки к законопроекту. По словам Лантратовой, законопроект устранит несправедливость, которая связана с отсутствием индексации пенсий.

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

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общество, яна лантратова, госдума рф, россия