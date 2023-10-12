https://ria.ru/20231012/zakharova-1902226070.html

Александра Захарова: отец сочинил "Ленком" и телевизионный кинематограф

Александра Захарова: отец сочинил "Ленком" и телевизионный кинематограф - РИА Новости, 12.10.2023

Александра Захарова: отец сочинил "Ленком" и телевизионный кинематограф

Режиссеру Марку Захарову, художественному руководителю театра "Ленком" 13 октября исполнилось бы 90 лет. В преддверии юбилея его дочь, народная артистка России, РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:00

2023-10-12T14:00

2023-10-12T14:00

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Режиссеру Марку Захарову, художественному руководителю театра "Ленком" 13 октября исполнилось бы 90 лет. В преддверии юбилея его дочь, народная артистка России, актриса театра и кино Александра Захарова поделилась в интервью РИА Новости своими воспоминаниями, подчеркнув, что Захаров вписал плеяду ленкомовских актеров в историю театра. Она также отметила "захаровский стиль" отца в театральных постановках и телевизионном кинематографе, в котором одновременно соединяются сатира, юмор и тоска. Беседовала Александра Шванова.– Какими воспоминаниями о Марке Анатольевиче вы хотели бы поделиться в преддверии юбилейной даты со дня его рождения?– Я никогда в жизни, ни на одну секунду не забывала про своего отца. Я его бесконечно любила, люблю и буду любить. Я буду повторять это до последней секунды своей жизни. Он самый главный человек в моей жизни. Его нет четыре года. Двадцать восьмого сентября 2019 года его не стало, тогда для меня обрушился мир. Мне было сложно говорить. Для меня рухнула жизнь, и только сейчас я немножечко стала приходить в себя.Принимая какие-то решения, я всегда думаю, как бы на это отреагировал отец, как бы он к этому отнесся. Он для меня – путеводная звезда, и я, конечно, очень его люблю, очень ему предана.– О каких словах или поступках, невысказанных в отношении своего папы, вы сожалеете? Поделитесь, пожалуйста.– Я все успела сказать. У нас были очень близкие отношения с моим отцом. Он очень часто делился своими идеями и мыслями со мной. Он бесконечно меня любил и был отцом с большой буквы. Я, конечно, до конца своих дней не перестану говорить о том, как я его люблю, но все, что я хотела сказать, я сказала. Он самый лучший, прекрасный, мудрый. Я считаю его великим человеком. Я очень стараюсь его не подвести.– Как, по вашему мнению, культурное наследие Марка Анатольевича влияет на нашу страну?– Он очень многое сделал. Он посвятил свою жизнь театру. Он почти полвека посвятил служению театру "Ленком", который сочинил и название которому придумал. Он вырастил не одно поколение актеров и вписал прекрасную плеяду ленкомовских актеров в историю театра. Он сочинил свой ни на что непохожий кинематограф. Он ведь пошел снимать телевизионное кино, которое тогда было немодным. Он не вступал в конкуренцию ни с голливудскими фильмами, ни с фильмами Никиты Сергеевича Михалкова – ни с кем.Он преподавал в ГИТИСе, он вырастил много студентов. Он участвовал в восстановлении ворот Иверской Божией Матери в Кремле, Храма Христа Спасителя. Он очень многим помогал. Он написал несколько книг. Он великий, прекрасный, мудрый. Его фильмы разошлись на цитаты. Его спектакли были лихо сколочены. Он сделал очень многое. Он стал явлением в искусстве. Думаю, что он состоит в плеяде таких режиссеров, как Мейерхольд, Вахтангов, Любимов.Меня радует то, что открылась фотовыставка "Марк Захаров. Формула мастера" на Никитском бульваре, то, что издательство "АСТ" ко дню рождения Марка Анатольевича выпускает книгу "Театральные фантазии на тему... Мысли благие и зловредные" с моим предисловием. Я написала к ней предисловие и очень горда этим. Это будут какие-то последние записки, какие-то его мысли, это его рисунки, это письма его друзей: Войновича, Астафьева, Жванецкого.В "Росизо" 14 октября открывается выставка "Марк Захаров. Формула Мастера" и будет идти до конца декабря. Ее открывают "Росизо", ГИТИС, Бахрушинский музей и какие-то личные вещи из дома тоже там будут. Я была консультантом этой выставки. Я очень благодарна Ольге Галактионовой (директору "Росизо" – ред.), которая все это сочинила. Это будет необычная выставка. Приходите, пожалуйста.– Какие роли в фильмах и спектаклях папы вы чаще всего вспоминаете? Почему именно они?– Знаете, все. Когда я пришла в театр, меня спрашивали, какие роли я люблю, какие роли мне нравятся. Я суеверная, я боюсь, что какие-то роли обидятся. Я люблю все работы, все спектакли. Более того, я вам скажу, когда я пришла в театр, я выходила в массовки спектакля "Трубадур и его друзья", махала на заднем плане, и мне это понравилось. Я люблю театр, я очень предана театру. Отец научил меня любить искусство.– Чем Марк Анатольевич отличался от других режиссеров, с которыми вы работали? Какие бы вы выделили ключевые отличия?– Марк Анатольевич изобрел свой жанр, свой захаровский стиль. Его стиль – это такой смех на краю обрыва, это когда соединяются сатира, юмор и при этом бесконечная тоска, это когда, вроде бы, несерьезно о серьезном, когда, вроде бы, весело, но внутри тоскливо.Марк Анатольевич был великим режиссером, великим сочинителем. Он шел от индивидуальности актера. Он вырастил не одно поколение актеров, потому что был очень внимателен к ним. Он очень любил артистов, потому что сам побывал в этой шкуре. Конечно, это было наслаждение и счастье с ним работать. Это был золотой век театра.

https://ria.ru/20221018/lenkom-1824879064.html

https://ria.ru/20201019/zakharov-1580480907.html

https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, александра захарова, марк захаров, ленком, росизо, россия, театр, культура