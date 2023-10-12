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США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова - РИА Новости, 12.10.2023
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09:21 12.10.2023 (обновлено: 09:59 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zakharova-1902179007.html
США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова
США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова - РИА Новости, 12.10.2023
США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова
США, обладая значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о готовящихся столкновениях в регионе, заявила официальный... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:21
2023-10-12T09:59
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
ближний восток
мария захарова
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США, обладая значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о готовящихся столкновениях в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Разведывательная мощь США непосредственно в регионе - первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников", - сообщила Захарова в эфире "Соловьев Live".Официальный представитель МИД России также напомнила, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год Вашингтон не отследил ситуацию и "не передал информацию ближайшему союзнику"."Никак так не могло получиться, такого быть не могло", - заключила Захарова.По ее словам, ситуация в регионе является примером "теории управляемого хаоса, которая стоит в основе политики США". Захарова добавила, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, что хаос вышел из-под контроля, а нынешние заявления из США с призывами уничтожать мирное население лишь осложняют ситуацию."Те дичайшие заявления, агрессивные, с призывами уничтожать гражданское население, которые мы сейчас слышим со стороны США, я уверена, не идут на пользу тому же самому Израилю... Человеконенавистнические заявления из Вашингтона, к сожалению, только ухудшают ситуацию", - добавила она.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/khamas-1902183890.html
https://ria.ru/20231012/palestina-1902177438.html
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, ближний восток, мария захарова, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, оон
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Хамас, ООН
США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова

Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США, обладая значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могли не знать о готовящихся столкновениях в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Разведывательная мощь США непосредственно в регионе - первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников", - сообщила Захарова в эфире "Соловьев Live".
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Официальный представитель МИД России также напомнила, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год Вашингтон не отследил ситуацию и "не передал информацию ближайшему союзнику".
"Никак так не могло получиться, такого быть не могло", - заключила Захарова.
По ее словам, ситуация в регионе является примером "теории управляемого хаоса, которая стоит в основе политики США". Захарова добавила, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует, что хаос вышел из-под контроля, а нынешние заявления из США с призывами уничтожать мирное население лишь осложняют ситуацию.
"Те дичайшие заявления, агрессивные, с призывами уничтожать гражданское население, которые мы сейчас слышим со стороны США, я уверена, не идут на пользу тому же самому Израилю... Человеконенавистнические заявления из Вашингтона, к сожалению, только ухудшают ситуацию", - добавила она.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
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На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Глава МИД Лавров
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СШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХамасООН
 
 
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