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Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания - РИА Новости, 12.10.2023
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16:21 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/zaderzhanie-1902297440.html
Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания
Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания - РИА Новости, 12.10.2023
Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания
Житель Челябинской области ранил ножом одного из полицейских, которые приехали после жалоб соседей на его неадекватное поведение в подъезде, сотрудники полиции... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:21
2023-10-12T16:21
происшествия
челябинская область
россия
златоуст
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Житель Челябинской области ранил ножом одного из полицейских, которые приехали после жалоб соседей на его неадекватное поведение в подъезде, сотрудники полиции применили оружие, мужчина доставлен в больницу, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным МВД, ночью в Златоусте в полицию обратились граждане, которые сообщили, что ранее неоднократно судимый сосед ведет себя неадекватно: он повредил дверь на 9 этаже и разбил стекла. По словам Волк, по указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, однако агрессивный мужчина с внешними признаками опьянения оказал сопротивление, забаррикадировался и через двери ударил ножом в руку полицейского. Ему была оказана медицинская помощь. "На место происшествия были направлены находящиеся поблизости госавтоинспекторы и сотрудники Росгвардии. Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом "О полиции" один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя", - сообщила Волк. Она уточнила, что медицинские работники доставили мужчину в больницу в сопровождении полицейских. Отмечается, что следственными органами принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230927/napadenie-1899021553.html
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происшествия, челябинская область, россия, златоуст, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Златоуст, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания

В Челябинской области мужчина разбил стекла и напал на полицейского с ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Житель Челябинской области ранил ножом одного из полицейских, которые приехали после жалоб соседей на его неадекватное поведение в подъезде, сотрудники полиции применили оружие, мужчина доставлен в больницу, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, ночью в Златоусте в полицию обратились граждане, которые сообщили, что ранее неоднократно судимый сосед ведет себя неадекватно: он повредил дверь на 9 этаже и разбил стекла.
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По словам Волк, по указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, однако агрессивный мужчина с внешними признаками опьянения оказал сопротивление, забаррикадировался и через двери ударил ножом в руку полицейского. Ему была оказана медицинская помощь.
"На место происшествия были направлены находящиеся поблизости госавтоинспекторы и сотрудники Росгвардии. Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом "О полиции" один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя", - сообщила Волк.
Она уточнила, что медицинские работники доставили мужчину в больницу в сопровождении полицейских.
Отмечается, что следственными органами принято процессуальное решение.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияЗлатоустИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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