https://ria.ru/20231012/zaderzhanie-1902297440.html

Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания

Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания - РИА Новости, 12.10.2023

Житель Челябинской области ранил ножом полицейского при попытке задержания

Житель Челябинской области ранил ножом одного из полицейских, которые приехали после жалоб соседей на его неадекватное поведение в подъезде, сотрудники полиции... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:21

2023-10-12T16:21

2023-10-12T16:21

происшествия

челябинская область

россия

златоуст

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Житель Челябинской области ранил ножом одного из полицейских, которые приехали после жалоб соседей на его неадекватное поведение в подъезде, сотрудники полиции применили оружие, мужчина доставлен в больницу, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным МВД, ночью в Златоусте в полицию обратились граждане, которые сообщили, что ранее неоднократно судимый сосед ведет себя неадекватно: он повредил дверь на 9 этаже и разбил стекла. По словам Волк, по указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, однако агрессивный мужчина с внешними признаками опьянения оказал сопротивление, забаррикадировался и через двери ударил ножом в руку полицейского. Ему была оказана медицинская помощь. "На место происшествия были направлены находящиеся поблизости госавтоинспекторы и сотрудники Росгвардии. Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на их неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом "О полиции" один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя", - сообщила Волк. Она уточнила, что медицинские работники доставили мужчину в больницу в сопровождении полицейских. Отмечается, что следственными органами принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230927/napadenie-1899021553.html

https://ria.ru/20231004/podrostok-1900517349.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, россия, златоуст, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)