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В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 - РИА Новости, 12.10.2023
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18:00 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vystavka-forum-1902337524.html
В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023
В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 - РИА Новости, 12.10.2023
В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023
IV Международная охотничья выставка-форум ORЁLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы, в мероприятии примут участвуют более 150 стендов, выступят около 100... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:00
2023-10-12T18:00
снг
московская городская дума
москва
россия
елена николаева
оружие
импортозамещение
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. IV Международная охотничья выставка-форум ORЁLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы, в мероприятии примут участвуют более 150 стендов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы, передает корреспондент РИА Новости."Мы должны доказать всему миру, что мы самые лучшие. По крайней мере, в геометрической прогрессии растем, и в такой же прогрессии мы должны поддержать всех наших производителей", - сказал, открывая выставку, один из основателей отечественного оружейного бизнеса и организатор мероприятия Михаил Хубутия.Экспозиция выставки с каждым годом становится шире и разнообразнее. В этом году широко представлен Китай – производители привезли в Россию охотничью оптику и инновационные луки, скорость полета стрелы которых достигает 120 километров в час.Свои экспозиции есть у производителей из Турции, Белоруссии, стран СНГ, но более 90% экспозиционной площади занимают российские производители и дистрибьюторы."Деловая и развлекательная программы выставки в этом году будут ориентированы на то, что удалось сделать за последние годы отечественным производителям. Мы будем говорить про импортозамещение, про то, что нужно сделать в развитии внутреннего туризма и охотничьих хозяйств. Также мы традиционно будем говорить о стрелковом спорте", - сообщила на открытии программный директор ORЁLEXPO-2023 Ирина Гордина.Она рассказала, что если в прошлом году прямо по Гостиному Двору летали охотничьи соколы, то в нынешнем - для знакомства с посетителями привезут породистых охотничьих лаек, чтобы проиллюстрировать лекцию эксперта про эту породу собак. Также посетителей ждет охотничья гастрономия, мастер-классы по оказанию первой помощи, тиры и увлекательные дискуссии для владельцев разных видов мирного оружия."Сегодня я была приятно удивлена, когда увидела огромное количество представленных пневматических винтовок, пистолетов отечественного производства. Это не только про импортозамещение – это просто отечественное производство на высочайших уровнях мастерства", - поделилась с РИА Новости депутат Мосгордумы Елена Николаева.По ее словам, не следует недооценивать значение выставки для подрастающего поколения."Обмен опытом, который состоится в рамках этой выставки между профессионалами, работа с теми спортивными и военно-патриотическими клубами, с теми, кто занимается воспитанием молодежи с возможностью использовать самые современные образцы, является очень серьезной базой для того, чтобы возродить искусство и навыки, которые всегда были сильны и в советские времена. Я помню, что "Ворошиловский стрелок" был, по сути, обязательной нормой. И то, что сейчас московские школьники полностью входят в программу ГТО, и больше 270 тысяч молодых ребят сдали соответствующие нормативы –это очень хорошие заделы", - сказала Николаева.Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 будет проходить в Гостином Дворе до 15 октября.
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снг, московская городская дума, москва, россия, елена николаева, оружие, импортозамещение
СНГ, Московская городская дума, Москва, Россия, Елена Николаева, Оружие, Импортозамещение

В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023

© Фото : Пресс-служба ORЁLEXPO В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023
 В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Пресс-служба ORЁLEXPO
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. IV Международная охотничья выставка-форум ORЁLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы, в мероприятии примут участвуют более 150 стендов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы должны доказать всему миру, что мы самые лучшие. По крайней мере, в геометрической прогрессии растем, и в такой же прогрессии мы должны поддержать всех наших производителей", - сказал, открывая выставку, один из основателей отечественного оружейного бизнеса и организатор мероприятия Михаил Хубутия.
Экспозиция выставки с каждым годом становится шире и разнообразнее. В этом году широко представлен Китай – производители привезли в Россию охотничью оптику и инновационные луки, скорость полета стрелы которых достигает 120 километров в час.
Свои экспозиции есть у производителей из Турции, Белоруссии, стран СНГ, но более 90% экспозиционной площади занимают российские производители и дистрибьюторы.
"Деловая и развлекательная программы выставки в этом году будут ориентированы на то, что удалось сделать за последние годы отечественным производителям. Мы будем говорить про импортозамещение, про то, что нужно сделать в развитии внутреннего туризма и охотничьих хозяйств. Также мы традиционно будем говорить о стрелковом спорте", - сообщила на открытии программный директор ORЁLEXPO-2023 Ирина Гордина.
Она рассказала, что если в прошлом году прямо по Гостиному Двору летали охотничьи соколы, то в нынешнем - для знакомства с посетителями привезут породистых охотничьих лаек, чтобы проиллюстрировать лекцию эксперта про эту породу собак. Также посетителей ждет охотничья гастрономия, мастер-классы по оказанию первой помощи, тиры и увлекательные дискуссии для владельцев разных видов мирного оружия.
Выставку ORЁLEXPO 2021 посетило более 15 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Выставку "ORЁLEXPO 2021" посетило более 15 тысяч человек
18 октября 2021, 18:11
"Сегодня я была приятно удивлена, когда увидела огромное количество представленных пневматических винтовок, пистолетов отечественного производства. Это не только про импортозамещение – это просто отечественное производство на высочайших уровнях мастерства", - поделилась с РИА Новости депутат Мосгордумы Елена Николаева.
По ее словам, не следует недооценивать значение выставки для подрастающего поколения.
"Обмен опытом, который состоится в рамках этой выставки между профессионалами, работа с теми спортивными и военно-патриотическими клубами, с теми, кто занимается воспитанием молодежи с возможностью использовать самые современные образцы, является очень серьезной базой для того, чтобы возродить искусство и навыки, которые всегда были сильны и в советские времена. Я помню, что "Ворошиловский стрелок" был, по сути, обязательной нормой. И то, что сейчас московские школьники полностью входят в программу ГТО, и больше 270 тысяч молодых ребят сдали соответствующие нормативы –это очень хорошие заделы", - сказала Николаева.
Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 будет проходить в Гостином Дворе до 15 октября.
 
СНГМосковская городская думаМоскваРоссияЕлена НиколаеваОружиеИмпортозамещение
 
 
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