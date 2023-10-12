https://ria.ru/20231012/vsu-1902351831.html
ВСУ в Работино пожаловались на нехватку резервов
ВСУ в Работино пожаловались на нехватку резервов - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ в Работино пожаловались на нехватку резервов
Командующий батальоном ВСУ в районе села Работино жалуется, что у них очень мало резервов, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:42
2023-10-12T18:42
2023-10-12T18:43
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Командующий батальоном ВСУ в районе села Работино жалуется, что у них очень мало резервов, передает агентство Франс Пресс. Военные из 65-й бригады ВСУ жалуются на нехватку живой силы, боеприпасов и дронов. Командующий первым батальоном бригады, Игорь Король, добавил, что передвижение днем означает стопроцентную смерть: при каждом обстреле украинские войска теряют людей. "Цена - жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)", - отметил Король. Один из них украинских военных также указал на то, что действительность отличается от официальных заявлений из Киева. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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Киев, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ в Работино пожаловались на нехватку резервов
Командующий батальоном ВСУ в Работино пожаловался на нехватку резервов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Командующий батальоном ВСУ в районе села Работино жалуется, что у них очень мало резервов, передает агентство
Франс Пресс.
Военные из 65-й бригады ВСУ жалуются на нехватку живой силы, боеприпасов и дронов. Командующий первым батальоном бригады, Игорь Король, добавил, что передвижение днем означает стопроцентную смерть: при каждом обстреле украинские войска теряют людей.
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"Цена - жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)", - отметил Король.
Один из них украинских военных также указал на то, что действительность отличается от официальных заявлений из Киева.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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