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Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ
Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
2023-10-12T15:18
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times."Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления", — говорится в публикации.Автор полагает, что такая "пробуксовка" даст преимущество российской армии, которым она незамедлительно воспользуется."Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию", — заявил генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан.Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной также играет не в пользу президента Украины Владимира Зеленского, так как восточноевропейское и ближневосточное государства станут конкурентами в борьбе за американскую военную поддержку, резюмирует автор.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html
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В мире, Украина, США, Киев, Валерий Залужный, Роб Бауэр, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ
FT: нежелание республиканцев спонсировать Украину несет угрозу контрнаступлению