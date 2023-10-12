https://ria.ru/20231012/vsu-1902261221.html

Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ

Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ

Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:36

2023-10-12T14:36

2023-10-12T15:18

в мире

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сша

киев

валерий залужный

роб бауэр

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times."Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления", — говорится в публикации.Автор полагает, что такая "пробуксовка" даст преимущество российской армии, которым она незамедлительно воспользуется."Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию", — заявил генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан.Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной также играет не в пользу президента Украины Владимира Зеленского, так как восточноевропейское и ближневосточное государства станут конкурентами в борьбе за американскую военную поддержку, резюмирует автор.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.

https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html

https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, валерий залужный, роб бауэр, джо байден, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский