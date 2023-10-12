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Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 12.10.2023 (обновлено: 15:18 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/vsu-1902261221.html
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ
Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T15:18
в мире
украина
сша
киев
валерий залужный
роб бауэр
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times.&quot;Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления&quot;, — говорится в публикации.Автор полагает, что такая "пробуксовка" даст преимущество российской армии, которым она незамедлительно воспользуется."Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию", — заявил генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан.Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной также играет не в пользу президента Украины Владимира Зеленского, так как восточноевропейское и ближневосточное государства станут конкурентами в борьбе за американскую военную поддержку, резюмирует автор.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html
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в мире, украина, сша, киев, валерий залужный, роб бауэр, джо байден, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Валерий Залужный, Роб Бауэр, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
Готовится к худшему. Зеленскому сообщили о катастрофе для ВСУ

FT: нежелание республиканцев спонсировать Украину несет угрозу контрнаступлению

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Позиция американских республиканцев, которые блокируют военную помощь США для Украины, может помешать наступлению ВСУ, пишет Financial Times.
«

"Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления", — говорится в публикации.

Автор полагает, что такая "пробуксовка" даст преимущество российской армии, которым она незамедлительно воспользуется.
"Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию", — заявил генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан.
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Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной также играет не в пользу президента Украины Владимира Зеленского, так как восточноевропейское и ближневосточное государства станут конкурентами в борьбе за американскую военную поддержку, резюмирует автор.
Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.
Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
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