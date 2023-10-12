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В районе Работино отразили две атаки ВСУ
В районе Работино отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
В районе Работино отразили две атаки ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удары по украинским штурмовым группам, отражены две атаки в Запорожской области, Киев потерял до 30 солдат и танк,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:42
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по украинским штурмовым группам, отражены две атаки в Запорожской области, Киев потерял до 30 солдат и танк, американскую артиллерию, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231012/poteri-1902257043.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Киев
В районе Работино отразили две атаки ВСУ
ВС РФ отбили две атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Работино