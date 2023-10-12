https://ria.ru/20231012/vs-1902256078.html

В районе Работино отразили две атаки ВСУ

В районе Работино отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

В районе Работино отразили две атаки ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по украинским штурмовым группам, отражены две атаки в Запорожской области, Киев потерял до 30 солдат и танк,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

запорожская область

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_171:0:2833:1498_1920x0_80_0_0_f21d5f7751b9a7b3b5e67225b5d1db3c.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по украинским штурмовым группам, отражены две атаки в Запорожской области, Киев потерял до 30 солдат и танк, американскую артиллерию, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231012/poteri-1902257043.html

россия

украина

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, киев