https://ria.ru/20231012/vooruzheniya-1902225366.html

Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение

Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 12.10.2023

Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение

Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву, сообщает Минобороны Дании на сайте. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:47

2023-10-12T12:47

2023-10-12T12:47

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву, сообщает Минобороны Дании на сайте."В последующие месяцы Дания и Чехия снабдят вооруженные силы Украины боевыми машинами пехоты, танками, тяжелым вооружением и другими видами оружия с производственных линий и складов в Чехии", - указывает министерство в пресс-релизе.Согласно сообщению, в первой партии страны намерены поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, оборудование для "электронного ведения войны" и артиллерийские боеприпасы. Отмечается, что среди поставляемых систем будет в том числе современное чешское вооружение. Кроме того, страны намерены поставить 7 тысяч единиц противотанкового оружия и "значительное количество" антидроновых систем, добавляется в релизе.Минобороны Чехии на своем сайте уточняет, что в рамках реализации первой части проекта Чехия и Дания рассчитывают поставить ВСУ около 50 БМП и танков, а также 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки. Как отмечается в пресс-релизе чешского минобороны, намеченная поставка включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении ВСУ. Список был составлен с учетом их потребностей.Чехия и Дания рассчитывают в дальнейшем передать Украине, в частности, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7 тысяч противотанковых средств, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем. В поставку также войдет значительное количество систем защиты от беспилотников.Как сообщает датский телеканал DR, Дания будет участвовать в финансировании поставок, однако точная сумма не указывается.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html

https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

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