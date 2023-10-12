Рейтинг@Mail.ru
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vooruzheniya-1902225366.html
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение - РИА Новости, 12.10.2023
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение
Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву, сообщает Минобороны Дании на сайте. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:47
2023-10-12T12:47
специальная военная операция на украине
дания
чехия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву, сообщает Минобороны Дании на сайте."В последующие месяцы Дания и Чехия снабдят вооруженные силы Украины боевыми машинами пехоты, танками, тяжелым вооружением и другими видами оружия с производственных линий и складов в Чехии", - указывает министерство в пресс-релизе.Согласно сообщению, в первой партии страны намерены поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, оборудование для "электронного ведения войны" и артиллерийские боеприпасы. Отмечается, что среди поставляемых систем будет в том числе современное чешское вооружение. Кроме того, страны намерены поставить 7 тысяч единиц противотанкового оружия и "значительное количество" антидроновых систем, добавляется в релизе.Минобороны Чехии на своем сайте уточняет, что в рамках реализации первой части проекта Чехия и Дания рассчитывают поставить ВСУ около 50 БМП и танков, а также 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки. Как отмечается в пресс-релизе чешского минобороны, намеченная поставка включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении ВСУ. Список был составлен с учетом их потребностей.Чехия и Дания рассчитывают в дальнейшем передать Украине, в частности, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7 тысяч противотанковых средств, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем. В поставку также войдет значительное количество систем защиты от беспилотников.Как сообщает датский телеканал DR, Дания будет участвовать в финансировании поставок, однако точная сумма не указывается.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html
https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
дания
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, чехия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дания, Чехия, Украина, В мире
Дания и Чехия договорились совместно поставлять Украине тяжелое вооружение

Дания и Чехия договорились совместно поставлять ВСУ танки, БМП и другое оружие

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по передаче танков, боевых машин пехоты (БМП) и тяжелого вооружения Киеву, сообщает Минобороны Дании на сайте.
«
"В последующие месяцы Дания и Чехия снабдят вооруженные силы Украины боевыми машинами пехоты, танками, тяжелым вооружением и другими видами оружия с производственных линий и складов в Чехии", - указывает министерство в пресс-релизе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок
10 октября, 15:13
Согласно сообщению, в первой партии страны намерены поставить около 50 боевых машин пехоты и танков, оборудование для "электронного ведения войны" и артиллерийские боеприпасы. Отмечается, что среди поставляемых систем будет в том числе современное чешское вооружение. Кроме того, страны намерены поставить 7 тысяч единиц противотанкового оружия и "значительное количество" антидроновых систем, добавляется в релизе.
Минобороны Чехии на своем сайте уточняет, что в рамках реализации первой части проекта Чехия и Дания рассчитывают поставить ВСУ около 50 БМП и танков, а также 2,5 тысячи пистолетов, 7 тысяч винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средства для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки. Как отмечается в пресс-релизе чешского минобороны, намеченная поставка включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении ВСУ. Список был составлен с учетом их потребностей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев
9 октября, 14:56
Чехия и Дания рассчитывают в дальнейшем передать Украине, в частности, 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7 тысяч противотанковых средств, 10 тысяч ручных гранат и 60 минометных систем. В поставку также войдет значительное количество систем защиты от беспилотников.
Как сообщает датский телеканал DR, Дания будет участвовать в финансировании поставок, однако точная сумма не указывается.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДанияЧехияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала