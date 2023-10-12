https://ria.ru/20231012/vilyuchinsk-1902156201.html

Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности

Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности - РИА Новости, 12.10.2023

Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности

Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:07

2023-10-12T03:07

2023-10-12T03:09

вилючинск

камчатский краевой суд

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, Потапов отстранен от должности после прокурорской проверки, которая выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства в администрации Вилючинска. Установлено, что мэр, "зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного".

https://ria.ru/20230930/vzyatka-1899626438.html

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вилючинск, камчатский краевой суд, камчатка