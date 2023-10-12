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Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности
Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности - РИА Новости, 12.10.2023
Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности
Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:07
2023-10-12T03:07
2023-10-12T03:09
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, Потапов отстранен от должности после прокурорской проверки, которая выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства в администрации Вилючинска. Установлено, что мэр, "зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного".
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вилючинск, камчатский краевой суд, камчатка
Вилючинск, Камчатский краевой суд, Камчатка
Глава закрытого города Вилючинск на Камчатке отстранен от должности
Суд на Камчатке отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Потапова
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости.
Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова, сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
"Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, Потапов отстранен от должности после прокурорской проверки, которая выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства в администрации Вилючинска. Установлено, что мэр, "зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного".