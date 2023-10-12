https://ria.ru/20231012/vaktsinatsiya-1902234234.html
Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023
Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Прививку от гриппа в Подмосковье с начала периода вакцинации сделали уже более 500 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:19
2023-10-12T13:19
2023-10-12T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье с начала периода вакцинации сделали уже более 500 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Пройти вакцинацию от гриппа и обезопасить себя важно не только взрослым, но и детям. Для удобства они могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детском саду. Конечно, врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Всего с начала кампании вакцинацию прошли уже более 500 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
https://ria.ru/20230928/vaktsinirovanie-1899212213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье с начала периода вакцинации сделали уже более 500 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Пройти вакцинацию от гриппа и обезопасить себя важно не только взрослым, но и детям. Для удобства они могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детском саду. Конечно, врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Всего с начала кампании вакцинацию прошли уже более 500 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве напомнили, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг
или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье