https://ria.ru/20231012/vaktsinatsiya-1902234234.html

Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023

Более 500 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Прививку от гриппа в Подмосковье с начала периода вакцинации сделали уже более 500 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:19

2023-10-12T13:19

2023-10-12T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье с начала периода вакцинации сделали уже более 500 тысяч детей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Пройти вакцинацию от гриппа и обезопасить себя важно не только взрослым, но и детям. Для удобства они могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детском саду. Конечно, врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Всего с начала кампании вакцинацию прошли уже более 500 тысяч детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

https://ria.ru/20230928/vaktsinirovanie-1899212213.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова