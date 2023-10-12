https://ria.ru/20231012/vaktsina-1902163514.html

Потребности регионов в вакцине "Конвасэл" удовлетворены, сообщила Скворцова

Потребности регионов в вакцине "Конвасэл" удовлетворены, сообщила Скворцова - РИА Новости, 12.10.2023

Потребности регионов в вакцине "Конвасэл" удовлетворены, сообщила Скворцова

Россия может при необходимости нарастить производство вакцины от коронавируса "Конвасэл" до 30 миллионов доз в год, но на данный момент все потребности регионов РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:29

2023-10-12T06:29

2023-10-12T06:29

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия может при необходимости нарастить производство вакцины от коронавируса "Конвасэл" до 30 миллионов доз в год, но на данный момент все потребности регионов в препарате удовлетворены, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. "Мы считали, что можем до 30 миллионов доз делать, а в целом по потребности - если понадобится, можем делать больше", - сказала Скворцова. Она отметила, что независимо от мутации вируса, вакцина "Конвасэл" остается эффективной. "Пока все договоренности с российскими регионами, которые были, полностью удовлетворены, по системам корпораций, федеральных учреждений тоже все потребности удовлетворены", - ответила Скворцова на вопрос о том, есть ли необходимость наращивании объемов производства вакцины.

https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html

россия

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россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество