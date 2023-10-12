https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902174328.html
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС
Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авианалета уничтожила одного из командиров боевого флота ХАМАС. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:53
2023-10-12T08:53
2023-10-12T09:03
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авианалета уничтожила одного из командиров боевого флота ХАМАС."Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по Мухаммаду Абу Шамле, одному из командиров военно-морских сил ХАМАС. В резиденции Абу Шамлы хранилось оружие, предназначенное для террора против государства Израиль", - говорится в заявлении.Газета Haaretz сообщает со ссылкой на военных, что Мухаммад Абу Шамла был убит.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров боевого флота ХАМАС
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авианалета уничтожила одного из командиров боевого флота ХАМАС.
"Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по Мухаммаду Абу Шамле, одному из командиров военно-морских сил ХАМАС. В резиденции Абу Шамлы хранилось оружие, предназначенное для террора против государства Израиль", - говорится в заявлении.
Газета Haaretz сообщает со ссылкой на военных, что Мухаммад Абу Шамла был убит.
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