https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902174328.html

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авианалета уничтожила одного из командиров боевого флота ХАМАС. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:53

2023-10-12T08:53

2023-10-12T09:03

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авианалета уничтожила одного из командиров боевого флота ХАМАС."Авиация ЦАХАЛ нанесла удар по Мухаммаду Абу Шамле, одному из командиров военно-морских сил ХАМАС. В резиденции Абу Шамлы хранилось оружие, предназначенное для террора против государства Израиль", - говорится в заявлении.Газета Haaretz сообщает со ссылкой на военных, что Мухаммад Абу Шамла был убит.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году