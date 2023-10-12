https://ria.ru/20231012/ukraina-1902227765.html

"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина

"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина - РИА Новости, 12.10.2023

"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина

Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:52

2023-10-12T12:52

2023-10-12T16:02

в мире

израиль

палестина

сша

владимир путин

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom. На встрече с премьер-министром Ирака 11 октября президент России отметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов. "Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <…> Он (Путин. — Прим. ред.) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны", — заявил эксперт. По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.

https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html

израиль

палестина

сша

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в мире, израиль, палестина, сша, владимир путин, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году