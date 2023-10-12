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"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина - РИА Новости, 12.10.2023
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12:52 12.10.2023 (обновлено: 16:02 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902227765.html
"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина
"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина - РИА Новости, 12.10.2023
"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина
Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:52
2023-10-12T16:02
в мире
израиль
палестина
сша
владимир путин
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom. На встрече с премьер-министром Ирака 11 октября президент России отметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов. "Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. &lt;…&gt; Он (Путин. — Прим. ред.) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны", — заявил эксперт. По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.
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в мире, израиль, палестина, сша, владимир путин, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина

Экс-разведчик Риттер: заявление Путина о Ближнем Востоке унизило Байдена

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

На встрече с премьер-министром Ирака 11 октября президент России отметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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08:00
"Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <…> Он (Путин. — Прим. ред.) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны", — заявил эксперт.

По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной.

Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.
 
В миреИзраильПалестинаСШАВладимир ПутинДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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