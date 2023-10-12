"Байден унижен". В США восхитились заявлением Путина
Экс-разведчик Риттер: заявление Путина о Ближнем Востоке унизило Байдена
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о конфликте между Израилем и Палестиной стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.
На встрече с премьер-министром Ирака 11 октября президент России отметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
На встрече с премьер-министром Ирака 11 октября президент России отметил, что обострение палестино-израильского конфликта стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
"Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <…> Он (Путин. — Прим. ред.) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны", — заявил эксперт.
По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной.
Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
По его мнению, российский лидер прав на сто процентов в оценке причин конфликта между Израилем и Палестиной.
Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой.