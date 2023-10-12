https://ria.ru/20231012/ugol-1902263031.html

Цивилев надеется в 2024 году вывезти из Кузбасса 60 миллионов тонн угля

Цивилев надеется в 2024 году вывезти из Кузбасса 60 миллионов тонн угля - РИА Новости, 12.10.2023

Цивилев надеется в 2024 году вывезти из Кузбасса 60 миллионов тонн угля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает, что в 2024 году из Кузбасса вывезут 60 миллионов тонн угля, сообщил РИА Новости глава региона,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:41

2023-10-12T14:41

2023-10-12T14:41

кемеровская область

сергей цивилев

индия

москва

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892696751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972320e9943f2a5eb369935194b04d0d.jpg

КЕМЕРОВО, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает, что в 2024 году из Кузбасса вывезут 60 миллионов тонн угля, сообщил РИА Новости глава региона, находящийся в Москве во время "Российской энергетической недели". Ранее глава Кузбасса заявлял, что в 2024 году рассчитывает вывезти в восточном направлении 55 миллионов тонн угля. "Название прошедшей сегодня сессии "Угольная промышленность: новые вызовы и возможности" соответствует реальной ситуации в отрасли. И если с внешними вызовами мы уже разобрались — переориентировали экспорт с Запада на Восток, в Индию, Китай и другие страны, то теперь надо ускорить вопрос с вывозом кузбасского угля из России", – рассказал Сергей Цивилев. Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе самый качественный уголь в мире, и в ближайшие 20–30 лет спрос на него будет только расти. По словам Цивилева, в шахтах работает современное горное оборудование и применяются новейшие цифровые решения. "В августе этого года у нас в Кузбассе был дан старт новому инвестпроекту в сфере добычи угля — "Распадский-4". Планируемый срок добычи угля на участке — более 20 лет. То есть отрасль реально развивается, опытные специалисты готовят себе смену из молодых, инвесторы вкладывают средства. Но это развитие тормозят сложившиеся сегодня возможности РЖД. Нам приходится уже не первый год бороться на всех уровнях с дефицитом провозной способности железных дорог. Более того — доля угля в перевозках по Восточному полигону, несмотря на все поручения, начиная с 2020 года сокращается", – сказал губернатор. Он уточнил, что из Кузбасса последние шесть лет угольная продукция вывозится в объеме не более 52–53 миллионов тонн, а в 2022 году - даже 47,9 миллиона тонн. "Надеюсь, что благодаря подписанному с РЖД плану-графику в 2023 году удастся вывезти 53 миллиона тонн угля. И чтобы в дальнейшем избежать неопределенности, на 2024 год должно быть такое же соглашение. Документы с предложением выйти на показатель уже 60 миллионов тонн сейчас находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Учитывая новые поручения Владимира Владимировича Путина по развитию инфраструктуры БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали, активному проектированию третьего этапа Восточного полигона, Кузбасс рассчитывает на более ответственный подход РЖД к выполнению обязательств", – отметил Цивилев. Глава Кузбасса добавил, что рост объемов экспорта угля позволит региону увеличить налоговые поступления в бюджет. "Эти доходы мы направим на глубокую переработку угля, улучшение экологии и безопасности производства, а также на строительство социальных объектов - современных школ, детсадов, поликлиник", - заявил губернатор Кемеровской области.

https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html

кемеровская область

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, сергей цивилев, индия, москва, ржд