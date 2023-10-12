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Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:19 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ucheniya-1902233482.html
Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье
Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023
Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье
Учения по применению российских беспилотных летательных аппаратов при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС прошли в Подмосковье, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:19
2023-10-12T13:19
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Учения по применению российских беспилотных летательных аппаратов при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС прошли в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В Подмосковье прошли учения по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского назначения для работы Всероссийской службы медицины катастроф в условиях ЧС", - говорится в сообщении. При помощи отечественных БПЛА будут обеспечиваться доставка медицинских грузов, мониторинг обстановки для оценки количества пострадавших, в том числе с использованием тепловизоров, а также связь с медицинскими бригадами в зоне ЧС. "По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, сегодня активно прорабатываются вопросы использования беспилотной авиации в здравоохранении и, в частности, в службе медицины катастроф. В первую очередь, это инструмент, который позволит наладить логистику в сложных географических и погодных условиях, ряд рисков при работе в зоне ЧС таким образом становятся управляемыми", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), михаил мурашко, здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Мурашко, Здоровье

Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье

© Фото : Telegram/Минздрав РоссииУчения по применению беспилотников в медицине в Подмосковье
Учения по применению беспилотников в медицине в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Telegram/Минздрав России
Учения по применению беспилотников в медицине в Подмосковье
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Учения по применению российских беспилотных летательных аппаратов при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС прошли в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Подмосковье прошли учения по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского назначения для работы Всероссийской службы медицины катастроф в условиях ЧС", - говорится в сообщении.
При помощи отечественных БПЛА будут обеспечиваться доставка медицинских грузов, мониторинг обстановки для оценки количества пострадавших, в том числе с использованием тепловизоров, а также связь с медицинскими бригадами в зоне ЧС.
"По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, сегодня активно прорабатываются вопросы использования беспилотной авиации в здравоохранении и, в частности, в службе медицины катастроф. В первую очередь, это инструмент, который позволит наладить логистику в сложных географических и погодных условиях, ряд рисков при работе в зоне ЧС таким образом становятся управляемыми", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил МурашкоЗдоровье
 
 
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