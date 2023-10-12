https://ria.ru/20231012/ucheniya-1902233482.html

Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье

Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2023

Минздрав: учения с участием беспилотников в медицине прошли в Подмосковье

Учения по применению российских беспилотных летательных аппаратов при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС прошли в Подмосковье, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:19

2023-10-12T13:19

2023-10-12T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902233777_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_b0c526c49406115b0d6a2005c4278473.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Учения по применению российских беспилотных летательных аппаратов при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС прошли в Подмосковье, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В Подмосковье прошли учения по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского назначения для работы Всероссийской службы медицины катастроф в условиях ЧС", - говорится в сообщении. При помощи отечественных БПЛА будут обеспечиваться доставка медицинских грузов, мониторинг обстановки для оценки количества пострадавших, в том числе с использованием тепловизоров, а также связь с медицинскими бригадами в зоне ЧС. "По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, сегодня активно прорабатываются вопросы использования беспилотной авиации в здравоохранении и, в частности, в службе медицины катастроф. В первую очередь, это инструмент, который позволит наладить логистику в сложных географических и погодных условиях, ряд рисков при работе в зоне ЧС таким образом становятся управляемыми", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231003/konkurs-1900135467.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил мурашко, здоровье