https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902585535.html
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее - РИА Новости, 13.10.2023
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее
Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T16:30
2023-10-12T16:30
2023-10-13T16:13
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. На допросе молодой человек признался в содеянном. "Обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома в отсутствие матери, совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате. После того как их мать вернулась домой и легла спать, он переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти место и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле и скрылся", - говорится в сообщении СУСК. Фигуранту предъявлено обвинение п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). "Орджоникидзевским районным судом города Уфа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html
https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее
СК выяснил, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее и был под наркотиками
УФА, 12 окт - РИА Новости.
Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили
в СУСК РФ по Башкирии.
Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. На допросе молодой человек признался в содеянном.
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"Обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома в отсутствие матери, совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате. После того как их мать вернулась домой и легла спать, он переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти место и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле и скрылся", - говорится в сообщении СУСК.
Фигуранту предъявлено обвинение п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
"Орджоникидзевским районным судом города Уфа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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