Рейтинг@Mail.ru
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 12.10.2023 (обновлено: 16:13 13.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902585535.html
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее - РИА Новости, 13.10.2023
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее
Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T16:30
2023-10-13T16:13
происшествия
уфа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
УФА, 12 окт - РИА Новости. Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. На допросе молодой человек признался в содеянном. "Обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома в отсутствие матери, совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате. После того как их мать вернулась домой и легла спать, он переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти место и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле и скрылся", - говорится в сообщении СУСК. Фигуранту предъявлено обвинение п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). "Орджоникидзевским районным судом города Уфа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html
https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее

СК выяснил, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее и был под наркотиками

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 окт - РИА Новости. Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. На допросе молодой человек признался в содеянном.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Жителю Серпухова дали пожизненное за изнасилование и убийство девочки
15 сентября, 15:06
"Обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома в отсутствие матери, совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате. После того как их мать вернулась домой и легла спать, он переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти место и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле и скрылся", - говорится в сообщении СУСК.
Фигуранту предъявлено обвинение п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
"Орджоникидзевским районным судом города Уфа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Ярославле школьник получил два года за убийство на автобусной остановке
Вчера, 13:45
 
ПроисшествияУфаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала