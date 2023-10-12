https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902585535.html

В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее

В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее - РИА Новости, 13.10.2023

В СК выяснили, что убивший сестру уфимец изнасиловал ее

Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-12T16:30

2023-10-12T16:30

2023-10-13T16:13

происшествия

уфа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Житель Уфы, задержанный за убийство 14-летней сводной сестры, как выясняется, также изнасиловал ее, будучи в состоянии наркотического опьянения, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. На допросе молодой человек признался в содеянном. "Обвиняемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения у себя дома в отсутствие матери, совершил в отношении своей 14-летней сестры преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил, а тело спрятал в комнате. После того как их мать вернулась домой и легла спать, он переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем, чтобы избавиться от тела, но не сумел найти место и, опасаясь задержания, оставил тело в автомобиле и скрылся", - говорится в сообщении СУСК. Фигуранту предъявлено обвинение п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). "Орджоникидзевским районным судом города Уфа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html

https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)