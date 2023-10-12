https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902252962.html

Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции

Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции - РИА Новости, 12.10.2023

Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции

Гражданин Турции погиб в зоне палестино-израильского обострения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:14

2023-10-12T14:14

2023-10-12T14:14

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анкара (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Гражданин Турции погиб в зоне палестино-израильского обострения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "В ходе столкновений в Израиле и Палестине погиб гражданин Турции, имеющий двойное гражданство", - сообщил собеседник агентства.

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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году