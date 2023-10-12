Рейтинг@Mail.ru
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902252962.html
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции - РИА Новости, 12.10.2023
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции
Гражданин Турции погиб в зоне палестино-израильского обострения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:14
2023-10-12T14:14
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Гражданин Турции погиб в зоне палестино-израильского обострения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "В ходе столкновений в Израиле и Палестине погиб гражданин Турции, имеющий двойное гражданство", - сообщил собеседник агентства.
израиль
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_3720c09f2efef76e4a59c355eeff83d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, анкара (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: в зоне палестино-израильского конфликта погиб гражданин Турции

В ходе столкновений в Израиле и Палестине погиб гражданин Турции

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Гражданин Турции погиб в зоне палестино-израильского обострения, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"В ходе столкновений в Израиле и Палестине погиб гражданин Турции, имеющий двойное гражданство", - сообщил собеседник агентства.
 
В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала