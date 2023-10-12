США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишут CМИ
Sabah: США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом
© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности в Анкаре
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие силы безопасности в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Проблема со сбитым американской стороной в Сирии турецкого беспилотного летательного аппарата остается актуальным в отношениях Анкары и Вашингтона, США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишет в четверг газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что уничтожение американской стороной турецкого беспилотника в Сирии не подобает духу союзничества с Турцией. Турецкие силовики ранее провели антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после взрыва в начале октября возле здания МВД в центре Анкары, когда которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщал телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и Сирии.
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"Вопрос о сбитом турецком беспилотнике по-прежнему остается актуальным… Мы сталкиваемся с тем, что США, вооружившие боевиков РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) под предлогом якобы нейтрализации ИГИЛ*, пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом", - пишет издание.
Сообщается, что турецкие ВС продолжат нейтрализацию руководства РПК.
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"Они (ВС) не допустят превращения YPG в некое подобие государственной власти. Они перекроют источники денежных средств террористической организации и с этой целью примут в качестве законных целей нефтяные объекты, судоходные мощности и системы связи. При этом точечные операции не будут приостановлены", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
* Запрещенная в России террористическая организация.