https://ria.ru/20231012/turtsiya-1902184196.html

США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишут CМИ

США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишут CМИ - РИА Новости, 12.10.2023

США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишут CМИ

Проблема со сбитым американской стороной в Сирии турецкого беспилотного летательного аппарата остается актуальным в отношениях Анкары и Вашингтона, США пытаются РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:31

2023-10-12T09:31

2023-10-12T09:31

в мире

турция

сирия

рабочая партия курдистана

сша

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Проблема со сбитым американской стороной в Сирии турецкого беспилотного летательного аппарата остается актуальным в отношениях Анкары и Вашингтона, США пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом, пишет в четверг газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что уничтожение американской стороной турецкого беспилотника в Сирии не подобает духу союзничества с Турцией. Турецкие силовики ранее провели антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после взрыва в начале октября возле здания МВД в центре Анкары, когда которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщал телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и Сирии. "Вопрос о сбитом турецком беспилотнике по-прежнему остается актуальным… Мы сталкиваемся с тем, что США, вооружившие боевиков РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) под предлогом якобы нейтрализации ИГИЛ*, пытаются ограничить Турцию в борьбе с терроризмом", - пишет издание.Сообщается, что турецкие ВС продолжат нейтрализацию руководства РПК. "Они (ВС) не допустят превращения YPG в некое подобие государственной власти. Они перекроют источники денежных средств террористической организации и с этой целью примут в качестве законных целей нефтяные объекты, судоходные мощности и системы связи. При этом точечные операции не будут приостановлены", - говорится в сообщении. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html

https://ria.ru/20230918/otnosheniya-1897084760.html

турция

сирия

сша

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в мире, турция, сирия, рабочая партия курдистана, сша