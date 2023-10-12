https://ria.ru/20231012/tseny-1902247126.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли на десять процентов

Биржевые цены на газ в Европе выросли на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2023

Биржевые цены на газ в Европе выросли на десять процентов

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 10% - 560 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:59

2023-10-12T13:59

2023-10-12T14:07

экономика

европа

финляндия

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петтери орпо

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 10% - 560 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,7 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.50 мск их цена составляет 559,5 доллара (+10,8%). Максимально стоимость достигала 562,2 доллара (+11,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 504,9 доллара за тысячу кубометров.Во вторник цены на газ в Европе ускорили рост после того, как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены подскочили на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода, призвав не делать далеко идущих выводов.Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231012/gaz-1902187951.html

https://ria.ru/20231011/gaz-1902040325.html

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экономика, европа, финляндия, эстония, петтери орпо