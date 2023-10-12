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Россия и Киргизия договорились об увеличении товарооборота - РИА Новости, 12.10.2023
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13:21 12.10.2023 (обновлено: 13:33 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/tovarooborot-1902235399.html
Россия и Киргизия договорились об увеличении товарооборота
Россия и Киргизия договорились об увеличении товарооборота - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Киргизия договорились об увеличении товарооборота
Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:21
2023-10-12T13:33
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров."Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи мы договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в 5 миллиардов долларов США", - заявил глава государства по итогам переговоров в лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.В ходе визита Путина между Киргизией и Россией были подписаны шесть совместных документов, таких как соглашение между кабминами об условиях деятельности Киргизско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, меморандум о взаимопонимании между минсельхозом Киргизии и министерством природных ресурсов и экологии РФ, меморандум о взаимопонимании между министерствами природных ресурсов и экологии двух государств, протокол о намерениях между минобразования Киргизии и МГУ имени Ломоносова, а также меморандум о взаимопонимании между кабминами двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности.
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россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров
Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия договорились об увеличении товарооборота

Жапаров: Россия и Киргизия договорились увеличить товарооборот до $5 млрд

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Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент республики Садыр Жапаров.
"Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи мы договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в 5 миллиардов долларов США", - заявил глава государства по итогам переговоров в лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
В ходе визита Путина между Киргизией и Россией были подписаны шесть совместных документов, таких как соглашение между кабминами об условиях деятельности Киргизско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, меморандум о взаимопонимании между минсельхозом Киргизии и министерством природных ресурсов и экологии РФ, меморандум о взаимопонимании между министерствами природных ресурсов и экологии двух государств, протокол о намерениях между минобразования Киргизии и МГУ имени Ломоносова, а также меморандум о взаимопонимании между кабминами двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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РоссияКиргизияБишкекВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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