https://ria.ru/20231012/toplivo-1902299122.html

Потенциал рынка газомоторного топлива России огромен, заявил Цивилев

Потенциал рынка газомоторного топлива России огромен, заявил Цивилев - РИА Новости, 12.10.2023

Потенциал рынка газомоторного топлива России огромен, заявил Цивилев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", прошедшей в рамках международного форума... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:23

2023-10-12T16:23

2023-10-12T16:23

кемеровская область

россия

москва

сергей цивилев

игорь левитин

павел завальный

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КЕМЕРОВО, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", прошедшей в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", заявил, что потенциал рынка газомоторного топлива в России огромен, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора. В рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" под председательством помощника президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, где обсуждались вопросы развития рынка газомоторного топлива, строительства заправочной инфраструктуры и переоборудования транспорта на газ. "Мы не один раз рассматривали на комиссии вопрос развития газомоторного топлива. Сегодня подводим предварительные итоги: с одной стороны, госпрограмма Минэнерго и Минпромторга РФ работает: субсидии предоставляются, газовые заправки открываются. Очень серьезно занимается этим вопросом компания "Газпром газомоторное топливо". Появились частные крупные инвесторы. Но, с другой стороны, доля газомоторного топлива в общем объеме потребления моторного топлива не превышает двух процентов, доля газового транспорта – не более половины процента. При этом потенциал использования газомоторного топлива в стране просто огромен. У нас есть хороший опыт и экономически подтвержденные результаты", - цитирует пресс-служба Цивилева. Также губернатор рассказал о положительном опыте Кузбасса в использовании сжиженного природного газа (СПГ) на карьерных самосвалах при добыче угля. Кроме этого Цивилев отметил положительный экологический эффект в городах, где общественный транспорт переведен на газомоторное топливо. "Как было отмечено на совещании, внедрение газомоторной техники является одной из приоритетных задач государственной политики, направленной на снижение себестоимости перевозок, повышение конкурентоспособности российских предприятий и уменьшение негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды", - уточняется в релизе. Ранее президент России дал ряд поручений федеральным органам исполнительной власти и субъектам РФ для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что для стимулирования спроса на газомоторное топливо среди российских потребителей необходимо рассмотреть возможность введения дополнительных мер господдержки - таких как субсидирование, льготные кредиты и лизинговые программы для производства газомоторной техники, а также увеличение стимулирования переоборудования техники на газомоторное топливо в частном секторе. Предложения членов комиссии по рассмотренным вопросам включены в протокол заседания.

https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

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