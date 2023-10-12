https://ria.ru/20231012/toplivo-1902237951.html
Путин сообщил, что поставки топлива в Киргизию идут на льготных условиях
Путин сообщил, что поставки топлива в Киргизию идут на льготных условиях - РИА Новости, 12.10.2023
Путин сообщил, что поставки топлива в Киргизию идут на льготных условиях
Поставки российского топлива в Киргизию осуществляются на льготных условиях, без взимания пошлины, уровень поставок планируется, как и в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:28
2023-10-12T13:28
2023-10-12T13:40
экономика
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киргизия
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садыр жапаров
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Поставки российского топлива в Киргизию осуществляются на льготных условиях, без взимания пошлины, уровень поставок планируется, как и в прошлом году, сообщил президент России Владимир Путин.По итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым Путин отметил, что Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию и полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле."В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины, что также дает прямой эффект и для республики, и для экономических операторов", - сообщил Путин.
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экономика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Экономика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин сообщил, что поставки топлива в Киргизию идут на льготных условиях
Путин: поставки топлива в Киргизию осуществляются без взимания пошлины
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Поставки российского топлива в Киргизию осуществляются на льготных условиях, без взимания пошлины, уровень поставок планируется, как и в прошлом году, сообщил президент России Владимир Путин.
По итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым
Путин отметил, что Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию и полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле.
"В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины, что также дает прямой эффект и для республики, и для экономических операторов", - сообщил Путин.
Межгосударственные отношения России и Киргизии